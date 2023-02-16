可樂當水飲！23歲男生日飲X瓶「牙齒幾全壞」　爛到要拔掉再種牙

可樂當水飲牙齒會怎樣？武漢1名23歲男生日前到醫院求診，口腔科醫生驚訝他「牙齒幾乎全壞」，只有做了牙套的牙齒狀況相對較好，詢問下原來他幾乎不喝水，每天平均喝3瓶可樂，終導致大部分的牙齒被腐蝕到爛到牙齦，無法復修的牙齒要全部拔掉再種牙。醫生提醒可樂的碳酸會和牙的鈣質產生反應，最好是選無糖，份量也不應過多。網民慨嘆現時就算是小孩都很多人可樂當水飲，到時除了牙齒，身體都會出問題。



醫生發現男生只有做牙套的牙齒狀態較好。（微博影片截圖）

內媒報道，武漢協和醫院日前接診了1名23歲男病人，「牙齒幾乎全壞」，口腔科主診醫生孫明宇指，該名男生有大量嚴重蛀牙，後牙部分已出現大面積的殘根殘冠。他一問下發現男生有每天喝可樂的習慣，而且「幾乎不喝水」，每天會喝2至3瓶，明副其實「可樂當水飲」。

醫生指男生有些前牙因為做過牙套，狀態明顯較其他牙齒為佳。（微博影片截圖）

孫醫生檢查時發現，男生前牙做了冠修復（牙套），狀態相對穩定，後牙則基本上全被可樂腐蝕了。最後他們只能盡力保留可以進行修復的牙齒，那些已經爛到牙齦下方、不能修復的牙齒，全部需要進行拔除，再進行種牙修復。

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孫醫生解釋可樂含有碳酸，酸性物質跟牙齒內的鈣質發生反應，會令牙齒腐蝕掉。現時看診遇到許多小孩子喝可樂爛牙，建議大家喝無糖的飲料，份量也不宜過量，睡前一定要刷牙，而且刷牙後除了不應再吃東西，也不應再飲任何飲料。

網民認為常喝可樂真的會上癮，「我讀書的時候也這樣，後來慢慢就改了」、「長期喝真的會上癮，一天不喝都難受」，現在看到許多孩子也會可樂當水飲，「不管是不是為了牙吧，飲料也不能這麼喝的呀」，健康或牙齒出問題，應該只喝清水。但也有人認為問題可能不單止於可樂，「我猜他除了喝可樂 還吃了很多其他零食的」、「我天天喝飲料奶茶…體檢醫生：你的肝呢脂肪太多已經看不見了」。

（綜合）