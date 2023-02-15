又有拐帶？稱遇帶口音女子求助　港爸轉身一度不見兒子惹網民質疑

早前網上流傳帖文，指粉嶺華明邨疑有女子趁港爸分心，伸手向他身旁女兒的書包，企圖將她拉走，引發「拐子婆」驚魂。有港爸日前再次發文，指與兒子行經華明邨時，遇到1名操普通話口音的女子要求幫忙照顧其女兒，但當他走近後卻遭婦人的丈夫質疑。港媽感不妥便立即離開，可是轉身即發現兒子不知所終，幸好最終在邨內重遇兒子。事件令他不禁懷疑，涉事夫婦疑早有預謀令他分心，並趁機以問路作借口帶走其兒子。不過，有關帖文其後被刪除，不少網民質疑帖文內容真偽以及刪帖動機，指若拐帶事件屬實，他的兒子不會輕易尋回，



有港爸指與兒子行經華明邨時，遇到1名操普通話口音的女子要求幫忙，當他走近後有感不妥立即離開，惟轉身即發現兒子不知所終，幸好最終在邨內重遇兒子。（資料圖片）

「又係粉嶺，又係華明！」該名港爸於facebook群組發文，稱與兒子行經華明邨商場前往補習社時，遇到1名「差唔多四十幾歲、操普通話口音」的婦人求助，要求他幫忙照顧女兒，並示意他「行到去尾尾廁所門口嗰度」。港爸未有為意，出於好心答應，但當他走到廁所附近時，1名男子突從另一方向走近，「問我做咩同佢老婆講嘢」。

港爸感到不妥，不明白為何婦人未有找丈夫幫忙，「我見唔對路，轉身就行」，沒料竟發現兒子突然不知所終，「我再轉身，呢對夫婦都消失咗」。大感驚慌的港爸只好在商場附近尋找，幸好終於與兒子重遇，「啱啱行咗好耐，終於搵返個仔」。

事後港爸向兒子詢問事發情況，兒子表示當他幫助婦人時，剛好「有個叔叔問佢路，所以佢帶路」。港爸回想事件即感心寒，不禁聯想到早前的疑似拐帶事件，認定夫婦及問路男子有關聯，「我相信呢對夫婦應該有同黨！」。不過奇怪的是，港爸發文不久便刪除帖文，而且未有交代原因，引起網民討論。

港爸事後不禁聯想到早前的疑似拐帶事件，認定夫婦及問路男子有關聯。（資料圖片）

有粉嶺街坊對接二連三出現疑似拐帶小童事件表示關注，提醒家長們要保持警覺，又呼籲居民互相幫忙，「小心看住個細路，一刻都不能少」、「寧可信其有，大家守望相助幫幫手」、「幾時都要拖實小朋友」。

有網民就質疑港爸帖文內容的真偽以及刪帖動機，指若拐帶事件屬實，他的兒子不會帶路後輕易離開，「作文作到真嘅一樣」、「證據呢？若真有此事，要即報警，睇周圍CCTV」、「想增加中港矛盾？講都講些真實少少的事」。