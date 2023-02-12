拐帶兒童？粉嶺女子趁港爸分心企圖帶走6歲女　被揭發偕同黨即走

家長們必須注意！網上流傳帖文，有港媽指丈夫偕6歲女兒外出時，1名陌生女子趁他鎖單車分心，竟一手伸向女兒的書包企圖拉她走，幸好丈夫及時發現喝止。陌生女子被揭發後立即逃去，同行還有另外1名疑為同黨的男子，港媽事後與丈夫報警，同時提醒一眾家長看管好子女。



有港爸日前帶6歲女兒到粉嶺華明邨，1名陌生女子趁他鎖單車分心，竟一手伸向女兒的書包企圖拉她走，幸好他及時發現喝止。（資料圖片）

「真人真事發生喺我家庭身上！」該名家長日前於facebook發警世文，指日前丈夫帶就讀小一的6歲女兒外出時疑遇上「拐子婆」。事發為周三（8日）下午約3時40分，當時港爸與女兒在粉嶺華明邨一超級市場外，當港爸正在鎖單車時，1名陌生女子突然走近，伸手向女童的書包方向企圖將她帶走，「個女人搭住我女個書包推佢，想帶走佢」。

幸好港爸及時發現，立即喝停女子並打算質問對方，「我老公喝住佢，一手拖住個女，一邊追個女人」。陌生女子疑見事敗即急急逃走，同行還有疑為同黨的男子，「轉個彎個女人同仲有一個男人（擺明係同一伙）即刻消失咗」。

港爸及時發現女兒險被拉走，立即喝停陌生女子並打算質問對方，女子疑見事敗即急急逃走，同行還有疑為同黨的男子。（資料圖片）

港媽於帖文指，她不知事發地點有否閉路電視拍下事發經過，亦不清楚報警會否有用，但與丈夫商量後決定先備案，「唔知報警有冇用，但係一定要做」，同時提醒區內家長保持警覺，妥善看管子女。

帖文一出即引來網民關注，不少人直指事件中的女子行為猖狂，同時建議港媽向屋邨商場查問，了解閉路電視有否拍下經過，「咁狼死？小朋友幾多歲啊？如果細個啲容乜易一下抱走，真係好得人驚」、「光天白日，這些人真是猖狂，大家真是要好好照顧身邊小朋友」、「事事要小心，切勿有同情心，好心着匪騙，有事一定要報警」。