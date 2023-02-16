的士乘客付$30貼士急往醫院　司機稱「不如call白車」捱轟咁解釋

緊急救護服務資源有限，作為市民不應隨意濫用是常識吧。有的士司機貼出召車程式截圖，顯示有乘客表明家人感到不適，願在車費以外給予30元「貼士」，要求急由何文田前往廣華醫院急症室。司機看過該訂單後疑認為車程太短途，發文稱「其實不如call白車好過」，言論引來網民狠批他揀客及心地差，司機一度解釋指「驚佢係我架車有乜冬瓜豆腐」，惟網民仍不收貨，直斥「的士佬俾人話真係唔係冇原因」。



有的士乘客表明家人感到不適，願在車費以外給予30元「貼士」，要求急由何文田前往廣華醫院急症室。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機於facebook群組上載召車程式截圖，可見有乘客要求由何文田愛民邨前往廣華醫院急症室，標明「屋企人唔舒服，想急去醫院」，又特意備註訂單為「千足金」，即按咪錶顯示車費付款，同時額外付「貼士$30」。司機看過訂單資料，未有交代有否接單，僅於帖文表示「其實不如call白車好過」。

司機的言論引來網民討論，不少人質疑他嫌訂單過於短途並有意揀客，「的士佬特別麻煩，講緊嘅的士佬就係你呢種，千足金再加錢都唔滿意，你理得人去邊？又唔係偷又唔係搶，咁都有嘢講」、「近唔搭得，遠唔搭得，身體唔舒服唔搭得，唔就腳嘅又唔搭得。咁究竟有咩人可以坐的士？」。

司機的言論引來網民討論，不少人質疑他嫌訂單過於短途並有意揀客，他一度解釋，指沒有意欲接單只因擔心乘客在車上發生緊急情況，但仍遭網民狠批。（資料圖片，非涉事車輛）

面對網民批評，司機一度解釋，指沒有意欲接單只因擔心乘客在車上發生緊急情況，「佢喺我架車度有啲乜冬瓜豆腐我真係受唔起」。不過司機的回應再次捱批，「唔舒服又未必去到需要急症，咁咪搭的士，可能佢唔想濫用救護車」、「人哋判斷過自己嘅情況，可能需要入醫院做某一啲檢查，但係並未危急到需要使用救護車，已經加咗錢畀你去，咁嘅情形下，你仲有乜嘢要求？」。