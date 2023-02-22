消費券2023攻略｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表

【消費券2023／電子消費券／申請資格／登記／領取方法／限期／到期日／財政預算案2023】財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券，分兩期派發，新來港人士（新移民）都有份，而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的學生等人士可獲半額2,500元消費券。

究竟今次消費券有什麼申請資格？何時領取？使用限期？哪2類人合資格領全額消費券？以下一一話你知。



財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券。（盧翊銘攝）

問題一：消費券金額

今次消費券金額5,000港元，比去年的1萬元少。

問題二：分發期數

今次消費券會分兩期發放，首期3,000元，第二期2,000元。

問題三：申請資格，2類人有全額

今次消費券，必須是年齡18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士，才能領取全額5,000元消費券。而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發2,500元消費券。詳情有待公布。

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券。（資料圖片）

問題四：消費券何時發放？最快幾時派？

消費券首期3,000元將於4月派發，第二期2,000元消費券將於今年年中派發，而新合資格人士的消費券亦會在今年年中派發。詳情有待公布。

問題五：消費券有哪些電子支付工具？

政府暫未公布詳情，但參考上次派發消費券方式，可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC。

問題六：消費券使用期限？

詳情有待公布。

問題七：消費券領取方法

詳情有待公布。參考上次派發方法，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC收取消費券的市民，可直接收取消費券，而透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

（資料圖片）

問題八：消費券轉會？

詳情有待公布。參考上次派發方法，市民可透過特定網站、熱線、電郵或傳真等方式，更改電子支付工具帳戶。