剪片員入職1小時即失業！公司稱「請錯人」　只賠$57車費掀熱議

失業會難過，首天入職便失業就更難過！廣東有男子求職2個多月，終於獲得公司聘請作影片剪輯員，本以為找到好工，因為公司提供到的薪金比他預期的還要高，不料入職首天就收到HR（人事部）告知，是他們請錯人，他們要請的其實是「編導」，最後只賠償50元人民幣（約57港元，下同）的車費作為補償，讓事主很是無奈！帖文在網上引起討論，不少人認為請錯人是藉口，同時建議事主要求該公司給予合理賠償。



廣東男入職首天就收到HR告知請錯人，只賠償50元人民幣的車費作為補償，（微博截圖）

內媒報道，廣州一名25歲吳姓男子搵工接近2個月，終於被一間公司錄取。他專業範疇是剪輯影片，去公司面試同樣是剪輯職位。當天下午完成面試後，HR便告訴他已被錄取。從對話截圖可見，事主本來期待每月薪金為7000元人民幣（約8000港元），該公司更願意給出每月7500元人民幣（約8600港元），雙方隨後便約好上班細節。

不料他入職首天在公司待了1個多小時，人事部職員來找他，發現名字對不上，才被告知原來是請錯人。從圖片可見，公司表示他們要招聘的職位是「編導」，而非剪輯師，亦一直跟事主表達歉意，最後轉帳50元人民幣作補償車費。該公司曾詢問他是否願意留在他們那裏做剪輯工作，不過就表示薪金肯定沒有原來職位那麼多。

事主獲轉帳50元人民幣以作補償車費，公司詢問他是否願意做剪輯，只是薪金會較低。（微博截圖）

吳先生表示他也很無奈，「因為找了2個多月的工作，好不容易找到」，本以為能進不錯的公司，薪金亦高於預期，不料卻發生請錯人事件，但亦只好繼續搵工。

公司解釋「請錯人」，說法引來網民質疑，覺得另有內情，「不可能招錯，只可能是突然不需要這位了」、「招錯的概率比恐龍復活的難度還低」、「走後門的來了！」。另有人建議事主應向公司索賠，對方先違反口頭協議，「幸好不是辭掉上家公司來入職」、「簽合同了沒有？簽了就尋求賠償！」。