樹上住3年！泰男失業搬上樹爆紅　拒官員提供食宿　只有1個要求

新冠疫情重創全球經濟，不少人更因此失業。泰國38歲男子查理（Charlie）因為疫情失去在曼谷的安隱工作，最終搬回家鄉，在樹上建設簡易「樹屋」住上樹，一住就3年。有網民拍下查理的起居照引起熱議，有當地官員日前專程前去提供住宿及食物叫他下樹，但查理一一拒絕，稱自己的唯一要求是一份工作，他現時住得舒適，不想成為政府或任何人的負擔。不過，仍有許多好心人前去向他提供物資，更發文呼籲大家幫手搵工，有網民認為查理住在樹上看似離譜，「仔細看其實是個自立自強的人」。



泰國有1名男子因為疫情而失業，最終無法應付生活只好搬到樹上，現時已經居住3年。（FB圖片）

事發於泰國東北部依善地區烏隆他尼府（Udon Thani），當地傳媒報道，38歲男子查理已住在樹上3年之久，他透露原本在曼谷有工作，足夠養活自己及家人，一場世紀疫症導致他失業，決定回家鄉孔敬市（Khon Kaen）生活。回鄉發展不似預期，他四處搵工都找不到合適工作，有工返但薪水又不足以交賬單，最後他耗盡積蓄還清所有債務，決定搬上樹居住。

網上流傳許多照片，顯示查理在樹上的生活，他的所有家當就放在樹上的木板，爬來爬去自在得很。雖然露宿多時每晚睡在野外，但查理看上去很整潔，衣着很企理。

有人感嘆疫情對人類影響很大，要倒退到居於樹上，「居然又倒退回原始人時代，疫情真是把一切都改變了」。（FB圖片）

泰媒指，該樹屋離地10米，只是用繩子把幾塊木頭綁在一起做成「地板」，並用塑料布做「屋頂」，形成「簡易樹屋」，查理還巧妙地將「地板」綁在樹枝上，沒有綁在樹幹上面，以免阻礙大樹生長。他受訪時指，若有人聘他工作便會去上班，沒有便去寺廟拿食物，而且社區內的人也願意分享食物給他，故享受現時生活。

由於有網民拍攝其「樹屋」照分享到facebook，事件馬上被瘋傳，引起政府部門關注。1月7日，泰國貧困人口保護中心和社會發展及人類安全部的官員前去探望，表示他可入住當地的無家者設施，可提供免費住宿、食物和基本設施，絕對比樹屋更為安全。查理拒絕搬遷，並稱樹屋是他感到舒服的地方，除非是地主前來要求他搬走，他強調自己唯一願望是一份工作，否則他寧可繼續住在樹上，不願成為政府和任何人的負擔。

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帖文惹來網民關注，有人認為查理生活方式看似離譜，但「仔細看其實是個自立自強的人」、「多好，人最早也是住樹上的，沒有房貸車貸」。有人就打趣道他影響了猴子生活，「猴子：你是住習慣了，我們卻無家可歸了」，亦感嘆疫情迫到人倒退住回樹上，「居然又倒退回原始人時代，疫情真是把一切都改變了」。有從事外展工作的熱心網民為了幫查理重過投社會，主動在網上集合了他所需的物品，包括蚊帳、太陽能充電燈、乾糧、驅蚊劑及一份工作。

（綜合）