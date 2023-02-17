深圳女上演「天橋活春宮」失足墮橋裸體亡　男方事後一舉動惹公憤

中國大陸近日一段畫面在網上瘋傳，事發地點疑似位於廣東深圳一處天橋，一對情侶竟然為了尋求刺激，半夜時分在橋上當場激情四射，不料疑似因為動作太大，導致女方當場失足墮橋，一絲不掛的倒在下方馬路上，可能已經沒了生命跡象，而目擊者也爆料，事發當下男方也沒有求救，竟然直接穿好衣服後就跑掉了。



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綜合陸媒報導，這段畫面於16日廣為流傳後掀起熱議，據悉時間大約是落在凌晨2時許，位於深圳龍華區深圳北站東廣場的一處天橋，一名女子被發現全裸倒在馬路上，疑似已經沒了生命跡象；事後調查得知，女子似乎是與男友街頭野戰太興趣，竟不慎失足從天橋上墜落，才導致悲劇發生。

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而事件目擊者也表示，女子墮橋後就癱在地上再也沒了動靜，至於男主角則是呆站在橋上，似乎是還沒反應過來發生了什麼事，隨後就穿上衣服跑掉了，甚至求救電話也沒打；事發後許久才出現一名疑似交通警的男子協助疏導交通，避免來往車輛輾過女子，而目前並未有事件的最新消息更新，也不確定墮橋女子是否有救回。

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