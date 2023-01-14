馬騮活春宮！28歲韓國女星雪炫IG自拍「直擊戰況」事後秒刪文

自拍的時候難免會因為沒注意到後方的事物，而讓意想不到的人事物入鏡，韓國女星雪炫也發生這種尷尬事，她日前到峇厘島旅遊，自拍照中竟意外出現「馬騮活春宮」，在網友提醒之下她急忙刪除，不過真相也十分搞笑。



雪炫12號發布IG Story，背景照片為之前她去峇厘島旅遊的自拍，本來是想詢問大家「Netflix推薦（影片）」，沒想到卻引發意外搞笑的爭議。原來在雪炫後方有兩隻猴子，一隻猴子躺著腿開開，另一隻猴子則把臉埋在躺著的猴子雙腿之間「辦事」，野生動物的「活春宮」景象全都被她拍下來了。

【圖輯】點圖放大看意外影到的「馬騮活春宮」及更多雪炫IG靚相👇👇👇

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事後雪炫緊急刪掉這個尷尬的IG Story，並且另外在個人Twitter說明，「因為有太多色鬼所以刪掉這個IG Story了。」另一演員李清娥看到雪炫發文就說，「雪炫的人生真的是有點喜劇。」粉絲們也覺得超搞笑，「怎麼猴子這麼巧就當著雪炫的面這樣」、「造成誤會的完美姿勢」。

雪炫為女團AOA出身，當時以完美身材跟健康膚色走紅，也陸續演出戲劇、電影，2022年和同為偶像出身的任時完演出漫改劇《夏日大罷工》。AOA2019年一度因女團競演節目《Queendom》翻身，也再度回歸發片，不過2020年前成員珉娥控訴隊長申智珉欺凌，負面爭議不斷，最後雪炫跟其他成員幾乎離開前公司FNC。

【同場加映】活春宮｜18禁美劇《權力遊戲》場景淪野戰天堂 君臨城牆激戰30秒急急離開（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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