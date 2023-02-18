情人節後續！花束內藏錯配心意卡　心虛男友自揭來源：唔想嘥錢買

剛過去的情人節男士們有否應節，買花送給女朋友？近日有女生發文指打算把男友送的鮮花造成乾花，意外發現內藏心意卡不是她和男友的名字，拍照傳給男友後竟然獲得驚人回覆「見到咁大紮畀人揼係路邊有啲嘥」，強調花束很乾淨，本身已準備好禮物和餐廳，「花只不過係bouns」。網民斥責其男友毫不尊重，更建議分手。



女生意外發現男友送的鮮花上的小卡片不是她和男友的名字，心虛男友突然自爆真相。（《愛的迫降》劇照）

樓主在Dcard討論區以「男朋友執人哋紮花送畀我」為題發帖，指情人節當天收的鮮花開始凋謝，打算重新造成乾花或插花，突然發現內藏小卡片，上款和署名都不是她和男友的名字，便拍照傳給男友看，當時一度以為是花店職員放錯。

一問之下，心虛男友突然自爆稱「見到咁大紮畀人揼係路邊有啲嘥，花只不過係Bouns，唔想再嘥錢買」，更強調花束很乾淨，加上亦有做足情人節準備工夫，如送禮物和預訂餐廳等。

網民都不能接受在街邊拿二手花送人的行為，「佢當你係咩，垃圾回收箱？」。（《陷入純情 》劇照）

大多網民都不能接受在街邊執二手花送女友的行為，「唔送好過送」，有人更建議分手，「感覺就好似去墳場執人哋唔要嘅花做裝飾」、「真係好難睇，佢當你係咩，垃圾回收箱？」、「孤寒唔係罪，蠢先係致命」、「唔分手等過年？」。有人反問樓主「老實問句，你自己喺情人節有無付出啲咩？」，意外被網民炮轟，他隨後解釋，不是認同事主男友做法，而是覺得要求別人前，先要反思自己，而不是「老馮要人去付出」。