泳池浴室被強行口交　男子不敢反抗：生殖器在他嘴　淫狼下場出爐

被侵犯時未有激烈反抗就代表願意嗎？台灣發生1宗情節嚇人的性侵案，當地1名餐廳經理去體育館游池拉開男生浴簾，撫摸對方胸部及生殖器，表示「你很可愛，身材練得很好」，突蹲下強行為對方口交，幾分鐘後射精到對方腹部後離去，受害人事後報警。經理被捕後一度辯稱對方無反抗，惟受害人作供指經理身型魁武，「我的生殖器也在他嘴裏，所以沒有很大力推，怕會受傷」，他是自保才不敢激烈反抗，並提出另一關鍵證據，證明案發時他不可能有性慾。

法官日前信納受害人證供，直言如果是合意性交，經理不可能在自己射精而未滿足對方性慾下離去，判強制性交罪成，囚3年5個月。



台男供稱當時生殖器在對方嘴內不敢反抗，事後愈想愈氣去報案。（示意圖／Getty Images）

事發於2021年11月17日晚9時多，任職餐廳經理的陳男到台北市大安運動中心泳池淋浴區，見到A男（法院代號）正洗澡竟起了淫念。案情指，A男當日和朋友游泳後各自洗澡，聽到被告搭話時未有理會，對方直接扯開浴簾入內再關上，說「你很可愛，身材練得很好」，對他胸、腹、生殖器上下其手，表明想親密互動。

A男即時拒絕，陳男稱「沒關係，很快就好了」，馬上蹲下為他口交，他試過推開並掙扎，但陳男體型更大更壯，迫他埋牆角繼續不放口，「我的生殖器也在他嘴裏，所以沒有很大力推，怕會受傷，我也不太敢發出聲音」。幾分鐘後，陳男站起拉低泳褲，射精到他腹部，不發一言就離去。A男表示自己身高1.66米，陳方至少比他高1個頭，身型魁武，反抗未必有利，而且生殖器在對方口裏，怕受傷害，事後確認陳男身高1.76米。

A男被侵犯後拉上浴簾發呆，待友人洗完澡後他仍心神恍惚，腹部到鼠蹊仍滿是對方精液，覺得危險又不乾淨，重新洗澡後，找回友人坦承自己被變態男侵犯。2人思前想後都不記得認識對方，過了一會他覺得生氣又找被告理論，發現已不見蹤影，最後去報警，終落案控告犯人強制性交罪。

台男當時在泳池浴室洗澡，被告突然內進撫摸其胸部、腹部及生殖器。（示意圖／資料圖片）

未料陳男直認口交一事，反指A男全程不反抗，否認具強制性，又認為對方也有摸他的胸部及生殖器，他見到受害人勃起才蹲下為他口交。他還一度要求進行測謊，證明自己無說謊。

不過，A男提出案發前生殖器出現不明傷口，去醫院檢查發現是龜頭包皮炎，要用藥治療，「當時根本無性慾」，而醫院用藥紀錄顯示，受害人正服用「多西環素（Doxycycline）」（治療細菌感染的抗生素）。

台北地院法官日前判案，提到如果雙方是合意性交，即A男也有性需求，那被告射精後，理應要求繼續口交，直至A男也射精為止，不會容許他滿足性慾而自己未射精的情況下讓他離去。A男患龜頭包皮炎正用藥無性慾，法官認為證供可信，而且當事人多次表明拒絕發生性關係，男性的性器官在他人口中，的確極可能有受傷風險，A男不敢大力反抗合乎情理。考慮各項因素，陳男事後不認罪亦沒提出賠償，判強制性交罪成，入獄3年5個月。

（綜合）