屯門大媽抱小童坐商場垃圾桶如廁　街坊認出地點：隔籬有女廁啦喎

廁所就在附近，有需要這樣做？網上昨（17日）起瘋傳照片，顯示有名大媽在商場當眼位置，抱住小童脫褲在垃圾桶上如廁，照片由屯門區群組傳出，不少網民認出那是屯門市廣場，相中後方已是廁所，不解為何要在垃圾桶如廁，拍攝網民指當時保安正趕去制止。照片隨後在多個群組引起熱議，大呻「好難為班清潔工」，質疑每個商場也有廁所，正常都會叫小朋友忍一忍，「點做得出通街屙」，又揶揄道「我哋應該要心存感恩，至少佢唔係屙落個地下度」。



網傳有大媽抱小孩在商場垃圾桶如廁，有屯門街坊認出附近有廁所。（facebook群組「真‧屯門友」圖片）

網上瘋傳1張由facebook群組「真‧屯門友」網民上傳的照片，拍到1名身穿紫色長裙的大媽在商場抱住脫了褲的小童坐在垃圾桶上，小童屁股緊貼垃圾桶，懷疑正在如廁。拍照地點位置開揚，兩人正前方就有扶手電梯，有人正在電梯上，大媽身後亦有其他商場客在。

許多街坊即時認出事發地點是屯門市廣場，「屯門市中心頂樓，隔籬已有女廁啦喎」，眾人聚焦垃圾桶地點附近其實就是廁所，而且很好找，「行前轉右已經係廁所」、「其實轉彎行多幾步就係洗手間」、「層層都有廁所」、「後面行多30米就有廁所啦」，認為家長是「搵都唔搵，話屙就屙，然後話小朋友唔急得」。

有屯門街坊指，事發地點應為屯門市廣場。（資料圖片）

有網民認為樓主應出聲制止，「我喺現場唔會淨影相，仲會大大聲X落去，要全部人都聽到」，樓主解釋當時已經有商場保安前去制止，但已經「（屙到）成個垃圾桶邊都係」。

照片被轉載到多個群組，部分網民認為不應審判兒童，「問題不在孩子，在媽媽身上」，又指作為家長，如果小朋友「好急要排隊，同人講聲都會畀小朋友去先」、「忍唔到就用尿片」，但有人揶揄「識屙喺垃圾桶，算好」。

有眼利網民留意到，當時扶手電梯正有人上來，「求扶手電梯上緊嚟嘅人心理陰影有幾大⋯」。

（綜合）