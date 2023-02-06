7-11便利店當眾大便？女子踎地便溺照瘋傳　網民斥恐怖：無廁所咩

近日網上瘋傳多張有人隨處便溺相片，引起網民討論。日前討論區及社交平台再次流傳相片，顯示1名長髮女子竟踎地便利店內疑似正在大便，更若無其事取出紙巾清潔。網民看過帖文均直呼恐怖，質疑相中女子是否有意行事，又批評該行為缺德，或比在街頭便溺造成更大影響。不過亦有人指出，相關照片為「舊圖回帶」，並非近日發生。



討論區及社交平台再次流傳相片，顯示1名長髮女子竟踎地便利店內疑似正在大便，更若無其事取出紙巾清潔。（連登討論區圖片）

「因乜解究有人會係7仔屙屎？今次真係復常？」有網民於連登討論區發文，貼出3張相片，顯示1名長髮女子於7-11便利店內疑似正在大便。相中可見，長髮女子面上有口罩，惟被拉下露出全臉，她蹲在便利店角落的冷藏櫃前，拉下長褲並作出似是「解決」的動作，更手持紙巾並伸手向臀部疑作清潔。

2張相片中，女子的表情似乎若無其事，更一度望向拍攝者方向，自然神情令人驚訝。相片中未能看清楚事發時便利店內有否其他顧客，上載相片的網民亦未有交代事發地點及時間。

相片中女子的表情似乎若無其事，更一度望向拍攝者方向，自然神情令人驚訝。（連登討論區圖片）

帖文一出即在討論區及社交平台群組瘋傳，有上水街坊指出相中便利店與區內部份分店間隔相似，狠批涉事女子行為惡心，「其實要有幾無恥先會做」、「首先唔理屙唔屙茄，點解可以唔介意露嘢俾人睇到？」

有人則替便利店職員感不忿，慨嘆店員或需被迫「執手尾」，而且女子行為有機會污染店內貨品，甚至是新鮮食品，造成店舖潛在損失，「一嚟趕走啲客，二嚟7仔裏面員工要負責拖」、「店員呢？報警處理？收返佢清潔費都要啦」、「當值條友好慘」。

另有網民從便利店內的聖誕裝飾認出，相關相片並非近日所拍攝，估計事件於至少2年前發生，只屬「舊圖回帶」，「個牌度寫Merry Christmas」、「好耐之前，又傳？」、「啱啱開始戴口罩嗰陣嚟」。