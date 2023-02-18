學生哥就遲到急call的士　標註1句仲加$20貼士　司機：好有禮貌！

電召的士返學，最後竟然被各路司機大讚？有的士司機日前上傳「call車」程式截圖，有乘客以正價由葵涌屋苑到荃灣1間中學，還願多付20元貼士，笑言「而家啲學生真係富貴，搭的士返學」，對方在備註特別寫明「就遲到麻煩司機」，被業內司機大讚有禮貌，「有講唔該，麻煩晒咁，好有禮貌啊」。司機後來也表示學生哥緊張返學很難得，希望有人接載他。但有網民突破盲點，好奇為何大家假定是學生，「可能係老師返工遲到」。



電召的士的學生願多付20元貼士，又在備註特別寫明「就遲到麻煩司機」。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上傳電召的士APP截圖，顯示有乘客想由葵涌寧峰苑去荃灣1間中學，願多附$20貼士，還特別「備註：就遲到麻煩司機」，並屬「千足金」訂單，即沒要求折扣。樓主笑言：「而家啲學生真係富貴，搭的士返學，畀着我以前一定食埋個醒晨早餐或者唔返」。

不少業內人士認為學生哥很有禮貌，「有講唔該，麻煩晒咁，好有禮貌啊，無問題」、「起碼識緊張！用錢解決問題，都好好嘅解決方法」、「有生意有貼士，仲咁多聲氣…」，「千足金，有貼士，仲要識得講句麻煩司機，希望有師兄接咗佢能夠順利唔遲到」。

有的士司機上傳call車程式截圖，指有名學生哥就遲到電召的士。（資料圖片）

網民笑言現時學生手上的手機隨時過萬，上一代遲到「直情唔返啦，嗰陣一日零用錢都唔夠搭程的士」，現時朝早濕濕涼涼，離開被窩需要意志力「呢個天氣又真係好好瞓」、「我有時都成7點先爬到上車」。樓主稱現時許多小朋友都很沒禮貌，他緊張表現也是好事，「自己緊張返學已經好乖」，認為學生有禮貌亦難得，「我都希望佢趕得切返去」。

惟有人覺得不應去接，「縱壞細路，更加倚賴有車趕返學校，更唔願起床」，言論引來炮轟，反問說得像學生要求免費坐車，「你唔畀人哋係溫書溫通頂所以遲到？」，「大把大人遲到啦，小朋友有幾何要坐的士呀」。

有留言則突破盲點，好奇樓主及網民們為何斷定是學生，因也可能該乘客是老師、校工叔叔、註校社工，「一定係學生嘅咩？你唔畀你老師／校長架，醒小小幫幫忙」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）