小學生嫌學校午餐難食遭老師投訴浪費食物　港媽同情：有人即場嘔

全港小學本月15日起恢復全日面授課堂，學生們重拾在校內午餐的生活。有港媽近日於討論區發文，指兒子嫌飯商提供的飯盒難食，因此食剩飯餸，遭老師投訴浪費食物。為了減少浪費及讓兒子食得健康又開心，港媽最終也決定自行準備午餐，「為咗小朋友辛苦啲都值得」，帖文一出即引來家長網民共鳴。



有港媽指兒子嫌飯商提供的飯盒難食，因此食剩飯餸，遭老師投訴浪費食物。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名港媽於討論區以「小朋友嫌學校啲飯難食」為題發文，指兒子於疫情前習慣在小學訂飯，惟停課後「食慣屋企飯」，而學校選擇的飯商「一向都出名難食」，因此恢復面授課堂後難以適應，「日日嫌學校啲飯難食」。

最令港媽煩惱的是，兒子因覺得飯盒難食而食剩大量飯餸，遭班主任致電投訴，「話阿仔成日都食剩好多嘢，好浪費食物，問佢平時喺屋企係唔係都係食咁少」。港媽擔心若情況持續，兒子或不懂得珍惜食物，但明白兒子的苦衷，「阿仔平時喺屋企都係食好多！應該真係好難食所以先食剩咁多」。

港媽認為訂飯後兒子放棄食物是浪費金錢的行為，因而決定放棄為兒子訂飯，改為自行準備。（《愛回家之開心速遞》劇照）

她同時亦認為訂飯後兒子放棄食物是浪費金錢的行為，「好似畀咁多飯錢但係都唔啱小朋友胃口，好嘥錢嘅感覺」，因而決定放棄為兒子訂飯，改為自行準備，「決定以後都自己煮飯畀小朋友帶飯」。港媽坦言，自行煮飯雖然疲累，但不介意為兒子付出多點，「自己煮真係攰，而家要煮足一日三餐咁濟，但係為咗小朋友辛苦啲都值得」。

帖文引起一眾家長共鳴，有人稱曾試食子女的飯盒，形容是「暗黑料理」，更指有學生因飯盒味道差而當場嘔吐，「我有試過人哋學校的學生飯，真係難食到嘔，仲有係日日食，唔係一次半次」、「我就係親身試過，所以我都唔迫個仔食學校飯」、「我個仔有個同學試過太難食即場嘔咗，老師要叫家長接走個同學，事後同學話佢唔係病，係太難食所以嘔」。

有家長稱曾試食子女的飯盒，形容是「暗黑料理」，更指有學生因飯盒味道差而當場嘔吐。（《愛回家之開心速遞》劇照）

亦有人認為今時今日的小朋友嬌生慣養，平日「食得太好」才會嫌棄學校飯盒，建議家長應教導子女珍惜，「難食都係成長一種鍛煉，若果成長環境都被設計得萬事如意，貼心愜意，長大後又如何面對逆境呢」、「你應該教個小朋友難食都唔可以浪費食物。我估難食極有個譜嘅，唔係餿唔係臭就食得㗎啦」。不過亦有人質疑相關說法，「個個唔係諗方法去改善到好食，而係要小朋友去接受難食？」、「係唔係難食就唔知，但一定冇自己做得咁健康和乾淨，其實不嬲都係父母做給孩子吃最好」。