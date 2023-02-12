小學數學題隨時考起大人？8個細路玩捉迷藏　捉咗4個仲剩返幾多個

9道有趣的小學數學題，大家都來測一測，看誰答得對？



1.魚缸內有10條魚，死了2條，問魚缸內還有多少條魚？

2.一組小朋友玩麻鷹捉雞仔，有一位扮演麻鷹，一位做母雞，還有8個做雞仔。請問再來3組，一共有幾位小朋友？

唔諗清楚大人都分分鐘答錯 點圖睇睇你可以答啱幾多題？（答案在最後）：

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3.小朋友排隊，從左向右數小紅排第7，從右向左數小紅排第8，這一排隊伍一共多少人？

4.老實說：8個小朋友玩捉迷藏，已抓住4個還剩幾個？

5.有兩杯果汁，寶寶先喝了半杯，媽媽又倒滿了；寶寶又喝了半杯，媽媽又倒滿了，最後寶寶都喝完了，請問寶寶共喝了幾杯？

6.士多啤梨和桃子各代表一個數，士多啤梨加桃子等於7，士多啤梨加士多啤梨等於8，士多啤梨和桃子各是幾？

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7.小芳買教科書用了6毫子，還剩4毫子，小芳原來有幾毫子？合多少元？

8.一堆硬紙牌代表數字，圓形牌代表1，長方代表2，三角代表3，正方代表4，五角星代表5。在每種紙牌只有1張的情況下，你能用這些紙牌分別拼出以下3個數字嗎？

A、6

B、10

C、13

9.巴士上，第一站上來5個人，第二站下去2人，第三站上來3人，問：車上剩幾個人，售票阿姨賣了幾張票？

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參考答案

1.魚缸一共有10條魚。 （講解：死魚也是魚，在沒強調把死魚拿走的情況下，死魚的數量依然要算上。）

2.一共有40個小朋友。 （講解：一共有4組，一組是麻鷹1隻+母雞1隻+8隻雞仔，等於10個小朋友，一共有40個小朋友）

3.這排隊伍一共有14個小朋友。

4.還剩下3個。 （講解：8個小朋友捉迷藏，一個做麻鷹，就只能是7個做雞仔，抓了4個，就還餘下3個。）

5.一共喝了3杯。 （講解：2+0.5+0.5=3杯）

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6.士多啤梨是4，桃子是3。 （講解：士多啤梨代表一個數字，兩個相同的數字之和為8，就可以知道士多啤梨代表了數字4，那麼4+3=7，則桃子為3個）

7.小芳原來有10毫子，也就是合起來是1元。 （講解：1元有10毫子。）

8.就是用圖形來拼數字，每個圖形代表一個數字，預設所有形狀的紙牌各一張的條件下，拼6：就是圓形+五角星，或者長方形+正方形。拼10：就是長方形+三角形+五角星，或者圓形+正方形+五角星，又或者是圓形+長方形+三角形+正方形。拼13：圓形+正方形+五角星+三角形。

9.可以8，也可以是6。（講解：分為兩種情況。包上乘務人員即司機和售票阿姨，車上就一共2+（5-2）+3=8個，只說乘客就只有6個。）

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