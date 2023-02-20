見工被錄取　HR私下致電溫提有伏勸咪做　IT女傻眼：鬼打鬼？

這是良心人事部職員還是背後「有鬼」？有求職者於網上發文分享奇事，她近日於1間小型供應商公司見工後收到錄取通知，惟當天晚上約她見工的人事部職員竟私下致電，指該公司「好伏」，最近有許多員工辭職，奉勸她勿入職。樓主對此感到困惑，不禁懷疑「其實係唔係佢哋鬼打鬼？」。



有求職者近日於1間小型供應商公司見工後收到錄取通知，惟當天晚上約她見工的人事部職員竟私下致電，指該公司「好伏」，勸她不要入職。（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

該名求職者投稿至facebook專頁「奴工處」表示，她畢業後投身資訊科技（IT）界已有1年，近日打算轉工，並獲1間小型供應商公司面試機會，見完門主管後很快就收到錄取通知，「其實個offer就一般，咩都要做咁，但好似多啲嘢學」。

樓主續說，收到錄取通知的同日晚上，約她見工的人事部職員竟突然私下致電稱，「呢間公司好伏，最近仲勁多人resign（辭職），佢自己都仲有兩星期就last day（最後工作日），勸我唔好入去做」。她心想「其實係唔係佢哋鬼打鬼？」，又形容自己是「被拯救嘅人？」。

人事部職員竟突然私下致電稱，「呢間公司好伏，最近仲勁多人resign（辭職）」。（《誰是被害者》劇照）

帖文引起熱議，有網民大讚「提水」的人事部職員，「良心」、「HR好好人」、「感謝這位HR，一間公司有問題到呢個地步」。

不過也有網民質疑人事部職員違反職業操守，「個HR有integrity issue（誠信問題），好有問題，點唔鐘意間公司都好，bad mouth（說壞話）叫求職者唔好入嚟本身已經唔好，仲要係HR」、「佢所謂嘅伏係咩意思？多人resign（辭職）=有伏嘅反映？其實呢樣只係佢個人睇法，我唔知具體情況，但係佢作為HR，暗底裏打電話同人講，叫人唔好做呢個舉動，無職業操守係事實。佢嗰種真係良知，定係報復心態之類，無人知道。或者喺其他人角度，根本唔覺得伏，只係個HR自己要求高先認為伏，我唔認為佢有良知先」。

有網民猜測，「會唔會公司想請你，但佢想個fd（朋友）入去做？」、「如果HR同公司鬧得不愉快，佢梗係唔會畀公司請到人啦，係唔係差，入咗去至知」。

不少人建議投稿的求職者，「如果唔係返緊工要辭職，不妨入去做觀察下，有伏味先走啦。（防人之心不可無）」、「我會照去，但keep住搵定後路」、「照返先，人哋講嘅嘢自己證實下先，唔啱咪即閃，冇壞吖」。