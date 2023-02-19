調包4萬元名錶嫁禍快遞哥　警揭拘大學畢業騙徒　父母向順豐道歉

網購雖然方便，但亦會招來騙徒乘機出招騙財。內地廣東省早前揭發網購名錶被調包的案件，負責運送貨品的順豐快遞小哥險成「替死鬼」，案件引網民高度關注，更成為微博熱搜。案中1名女子寄出價值3.6萬元人民幣（約4.1萬港元）的蕭邦（Chopard）手錶，包裹後來被退回，她檢查貨品時懷疑手錶被調包。事件一度令人以為是快遞小哥所為，但警方介入調查後，終揭發原來是收件騙徒提前準備好高仿手錶，趁快遞員不注意時換走名錶，然後拒收包裹，以嫁禍快遞小哥。該名騙徒剛大學畢業，現已被捕，真相揭穿後，騙徒的父母已向貨主及順豐速運道歉。



廣州1名女子去年12月通過順豐速運的「代收貨款」服務，將1隻約值4.1萬港元的手錶寄往寧夏，然而收件人卻拒收，她後來懷疑退回來的手錶被調包。（「板扎在線」微博影片截圖）

事發於內地廣東省，1名女子於去年12月30日透過「順豐速運」的「代收貨款」服務，將價值3.6萬元人民幣的名錶由廣州運往寧夏，她當時被收取運費23元人民幣（約26港元）及代收服務費992元人民幣（約1,100港元）。不過，包裹其後被收件人拒收而退回，女子檢查時發現被退回來的手錶與「寄出去之前有很大的差別」，例如手錶包裝、標籤均被撕開，而錶帶的紋路也有偏差，懷疑手錶被調包。

貨主遂聯絡順豐速運，卻被告知只會賠償7倍運費，即161元人民幣（約185港元）。事件引來網民關注，速遞公司遂報警。警方介入調查後，終發現原來是收件人提前準備同款高仿手錶，趁送快遞員不備時調包，然後拒收包裏。目前該收件人已被刑事拘留，其父母亦向貨主及順豐速運道歉，對事件表示痛心，稱「是我們沒有教育好孩子，使得他大學畢業不久剛剛步入社會就犯下如此錯誤」，希望社會給予其「重新做人」的機會。