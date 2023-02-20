內地客被港人「震撼教育」！列香港3大優點讚文明社會：應學習下

香港與內地通關後旅客增加，有上海旅客就在網上發文稱在香港被「震撼教育」，列出他看到的香港3項優點，包括自覺排隊等，大讚是「文明社會」，明言「其他地方的人的優點我們應該學習一下」。帖文引來內地網民熱議，「有秩序才高效，真的很羡慕」、「很中肯，要承認香港人的確素質高」。



香港與內地通關後旅客增加。（資料圖片）

該上海旅客於「小紅書」以「關於香港｜不吹不黑 有被細節震撼到」為題發文，以乘搭升降機、乘搭港鐵和巴士，以及香港馬路環境所見所聞，講述她在香港被「震撼教育」的體會。

樓主指出，在香港的地鐵（港鐵）和商場的升降機，每個人都有好好排隊成一列，「別的城市不知道，作為上海土著，我真沒見過這樣的畫面，這種直達電梯，在上海基本上都是排的三三兩兩甚至一窩蜂，電梯來了大家一擁而上，誰行誰上的」。

樓主上載圖片，指出在香港的地鐵（港鐵）、商場的升降機，每個人都有好好排隊成一列。（小紅書）

至於等候交通工具方面，樓主說在香港搭港鐵及巴士時，排隊也是整齊一列，大家有序上車沒有插隊，「上海怎麼說呢，大多時候也是排一列的，但是在上下班高峰或大車站就做不到了。很多次我等上車，我排在第一個最後我沒坐到座位，因為很多人自成一列排隊，還有後面的人衝我前面搶了座位」。

主說在香港搭港鐵及巴士，排隊也是整齊一列，大家有序上車沒有插隊。（資料圖片）

樓主又提到香港馬路環境，指雖然「地上陳年老垢髒髒的」，也有不少垃圾，但沒有見到「狗粑粑（狗糞）」，「不排除可能是我眼神不好沒看到吧，但我還真有特地觀察了的！因為我自己是養狗人士，前幾周我從（上海）長寧路凱旋路步行至長寧路古北路（1.7公里左右），路上看到起碼10個狗粑粑，很多已經踩扁了甚至有幾次」。

樓主最後表示，「其他地方的人」的優點值得學習，「或許，我們的生活環境不同，所以習慣不同。我最愛的肯定是我的家鄉上海，但就覺得其他地方的人的優點我們應該學習一下」，並標籤了「#香港生活」、「#上海生活」、「#文明社會」等。

樓主講述她在香港被「震撼教育」的體會。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，不少人認為樓主意見中肯，「有秩序才高效，這是重點！」、「很中肯，要承認香港人的確素質高」、「我也分享一個，我年初三去香港看電影12點散場，大家陸陸續續走到升降梯前，有條不紊排隊搭乘，是一條隊整整齊齊那種，沒人插隊。所以沒幾輪就輪到我們了。有秩序才高效啊朋友們，真的很羡慕」、「感謝作者中肯的評論，好多中轉香港的留學生怨氣沖天，只可以講生活習慣不同，入鄉隨俗，不喜歡可以不來，來了就尊重當地的生活方式」。