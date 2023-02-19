壽司郎翻版？無品男夾壽司放返迴轉帶：就是故意　台灣爭鮮咁回應

日本有高中生在壽司郎用餐時，偷舔公用的醬油瓶及將口水沾在轉盤上的壽司，事件令壽司郎股價暴跌，市值損失168億日圓（約10.1億港元），店方事後報警處理，不接受涉事少年道歉，並堅決提告追究刑事及民事責任。

台灣近日就發生疑似壽司郎翻版事件，有網民指在高雄一爭鮮迴轉壽司用餐時，目擊1名男食客以曾用過的筷子3度觸碰壽司後再放回迴轉帶。她忍無可忍出聲制止，沒料對方竟囂張回應：「就是故意的怎樣？」事件引起網民熱議，當地衛生局事後上門了解及調查；台灣爭鮮亦回應指將加強門市員工教育訓練，並執行更嚴格品質控管。



台灣近日發生疑似壽司郎翻版事件，有網民指在高雄一爭鮮迴轉壽司用餐時，目擊1名男食客以曾用過的筷子3度觸碰壽司後再放回迴轉帶。（Google地圖截圖）

「翻版壽司郎」事件緣於本月12日，1名林姓女子到台灣高雄一爭鮮迴轉壽司分店用餐，其間見到鄰桌的一對男女點了手卷後，「陸續二次把碰過的食材拿起放在桌上後，又蓋回去放在迴轉壽司上」。她發現相關情況後向廚師反映，對方即時丟掉壽司，但男女未有停止行為，站在旁邊的實習服務生則疑是不懂處理，「有看到裝作若無其事」。

林女表示，她後來看到男食客拿了一碟「干貝鮭魚卵壽司（帶子三文魚籽壽司）」，「用自己的筷子碰了後，再蓋回去放回去迴轉壽司上」，頓時覺得惡心，決定開聲提醒對方。沒想到男食客卻惡言相向，「突然發脾氣說『林北就是這樣，就是故意的怎樣？』，在我面前敲桌子二次」。

林姓女子看到有男食客拿了一碟干貝鮭魚卵壽司，以用過的筷子觸碰後，再蓋上蓋子並放回迴轉帶上，頓時覺得惡心。（示意圖，資料圖片）

不齒男食客所為的林女直斥「你這樣很不衛生」，但對方依然故我，甚至稱「怎樣？這裏有沒有這樣規定？呵呵最近迴轉壽司的問題事件大家怕啊，我也怕你若是確診者，這不散播歡樂散播愛嗎？」。林女聞言大感憤怒，一度拍枱泄忿，甚至將她戴了多年的玉鐲也拍碎，導致手部受傷，「女兒擋住了我，因為那一刻我想拿椅子砸下去了」。

林女忍無可忍，向男食客大吼：「你們這樣子很惡心，叫其他人怎麼吃得下去！」雙方口角，男子怪她大力拍枱，更衝前反駁：「怎樣！就是要這樣，這裏沒規定不能再放上去！」餐廳經理見狀即時介入勸阻，提及男女食客為店舖常客，同時向林女提出全單免費作為補償，惟她卻不收貨，直言擔心有食安問題，「我真的怕下次吃到的是人家口水沾過的帶病毒細菌的壽司！」。

事件引起台灣網民熱議，當地衛生局事後上門了解及調查；台灣爭鮮亦回應指將加強門市員工教育訓練，並執行更嚴格品質控管。（Google地圖截圖）

事件曝光後隨即引來網民熱議，台灣衛生局亦到涉事爭鮮分店了解及調查。台灣爭鮮迴轉壽司回應事件時則表示，根據該店的門市規範，職員若發現顧客將取下之餐點再次放回迴轉帶時，會立即制止及撤除產品。店方亦會持續加強門市人員教育訓練，執行更嚴格的品質控管，提供消費者安心的用餐環境。

爭鮮續指，事後翻查涉事分店閉路電視，並未見到男子碰到壽司，但因鏡頭「有死角」，而且服務員並非隨時站於食客附近，故「沒有辦法百分之百保證他沒碰到」，強調若食客反映類似情況，店員「一定會撤盤，並勸說制止」。