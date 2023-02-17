梅菜蒸菜心賣$98！港男曬餐牌稱第一次聽　網民：你嘅見識真係少

餐廳上的菜式總有一些未聽過！有網民在茶記群組發文，上傳餐廳餐牌照片，顯示一道「梅菜蒸菜心」要價98元，另一款同價菜是「紅燒魚肚弄豆腐煲」，好奇問「梅菜蒸菜心真係第一次聽，仲要98蚊」。帖文引出一眾識食老饕，解釋這是普通家常菜，「存在已久，屬經典粵菜」，煮起來要點功夫，但98元偏貴，可能用了上好的梅菜，「梅菜質素可以爭好遠」。



網民分享餐牌照，顯示一道「梅菜蒸菜心」叫價98元。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳餐廳的菜牌，當中大部分要價過百，例如「麻辣田雞」、「豉酒王炒大腸」、「湘味辣子雞」等，有2項賣98元，分別是「梅菜蒸菜心」及「紅燒魚肚豆腐煲」。樓主大感好奇，自認見識少，「梅菜蒸菜心真係第一次聽，仲要98蚊」。

「得菜無肉」98元是否值？許多網民解釋，這道菜存在已久，屬經典粵菜，「可能賣得貴少少，但呢味菜存在咗好耐，電視亦介紹過好多次，網上大把食譜」，由於要將梅菜用豉油和糖先炒再蒸，做起來要點功夫，「唔好以為梅菜係好cheap好平嘅嘢，梅菜係有平亦有貴，隨時貴過菜心幾倍價錢，加上菜心有時未必平…」。

網民指上好梅菜價格高，而且靚菜心也不便宜。（資料圖片）

網民大讚梅菜蒸菜心好吃，「見識過返唔到轉頭，勁食」、「梅菜質素可以爭好遠，有時食梅菜扣肉都係為咗啲梅菜」，而餐廳開出這價錢「如果佢用上特級梅菜，及師傅炒得好好，真係要試下先知值唔值」。

部分網民批評他「真係見識少」又不主動上網搜尋，「唔好直接上網取暖，唔係嘅話好易俾人話你無知㗎」、「又係衝出嚟認Ｘ」、「咁你嘅見識真係少之又少」。樓主回覆指，自己真的第一次聽才想請教，「我都講明自己見識少，所以先請教大家！我諗應該唔係得我第一次聽，所以，大哥大姐們可唔可以高抬貴手，唔好再笑小弟見識少」。見深受老饕喜愛，「既然大家都話好食，我搵日去試下先」，有暖心網民教路可以試試自己做，「有啲功夫，但難度唔高」，提醒要「洗淨梅菜啲沙」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）