坐捷運遭阿伯斥掛住玩手機不讓座！台女1原因勁委屈：根本看不到

設立「博愛座」（香港稱「關愛座」）原意雖好，但自從實施後，卻引發愈來愈多爭執。台灣1名女生在討論區發文，指日前坐捷運，由於戴着帽子看不清楚周遭環境，竟被1名伯伯大聲指責，怒斥她只顧用手機而沒有主動讓坐予另一伯伯。台女無奈表示，自己事前根本看不到該名被讓位的伯伯，加上對方是「還能出門走路的阿伯」，她亦共非坐着關愛座，慨嘆道：「台灣的這個讓座文化到底什麼時候才要消失，需要位置的人什麼時候可以自己開口詢問，為什麼要全世界的人都必須得看得出來你需要位置？」



台灣1名女生指日前坐捷運時，由於戴着帽子看不清楚周遭環境，竟被1名伯伯大聲指責，怒斥她只顧用手機而沒有主動讓坐予另一伯伯，讓她感到非常委屈。（資料圖片）

該名女子在Dcard討論區發文表示，事發當天她一早就起床，而且走了一整天很累，坐捷運時找到位置便坐下，其後在車上將手機處理學業事務。未料1名伯伯突然走近，然後大聲以台語指責她沒有讓座予車上另一名伯伯，稱「妳這個年輕人坐着滑手機，都不會主動讓位嗎？」，說畢就叫對方坐他先前的座位，然後急急下車。

當下樓主還未回過神，指責她的伯伯便已下車，整個車廂乘客的目光都落向她。樓主大感委屈，在文中解釋稱自己當時戴了帽子，根本看不到身邊的乘客，而且對方並非行動不便的長者，慨嘆說「我坐的位置甚至不是博愛座……為什麼我一定要超級積極看到阿伯就要讓座？」。

台女表示，事前根本看不到該名被讓位的伯伯，加上對方是「還能出門走路的阿伯」，而她也只是坐一般座位，無奈慨嘆道「台灣的這個讓坐文化到底什麼時候才要消失？」。

樓主又反問，需要座位的乘客為何不能自己開口，詢問坐着的乘客能否讓出座位，「為什麼要全世界的人都必須看得出來你需要位置」，並批評一眾「正義魔人」大可讓出自己的座位，「不是等到你已經要下車了，然後裝正義叫年輕人起來讓位」。

帖文引來不少網民附和，並分享自身經驗，「我上次也遇到偷偷在旁邊酸我們年輕人不讓座的中年夫婦，我心裏想：啊你們很有愛心怎麼不先讓給我看看」、「我以前也被類似妳那樣叫過一次，當下也是覺得很慌張和羞恥，後來領悟到對付瘋子就是要比他還瘋，然後好幾年我都沒被叫讓座了」、「偽正義魔人不要理他」、「我都會瞄一下，主要是怕老弱婦孺不好意思開口，不過有時候懶得瞄就寧願站着」。