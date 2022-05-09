愛上42歲炮友　女子戳穿安全套想「偷精」懷孕　性侵罪成下場慘了

性伴侶通常關係止步於有性無愛，惟德國1名39歲女性卻無法「抽身」愛上「炮友」，竟在上床前偷偷戳穿安全套，想藉懷孕留住男子發展正式關係。惟男「炮友」得知後當場氣炸，把女方告上法庭，最終女子性侵罪成被判6個月有期徒刑，下場慘淡。



德國1名39歲女性偷偷戳穿安全套，被判處性侵罪成，下場慘淡。（資料圖片）

綜合外媒報道，德國1名39歲女子於2021年開始與42歲男性建立「性伴侶」關係，會定期見面及發生性行為。惟不久後，女子漸漸愛上這名男「炮友」，想要有「深層聯繫（deeper connection）」，她終於想到一道計策，就是在未經男方同意下，偷偷把安全套戳穿，想「生米煮成煮飯」靠懷孕迫使男方發展正式關係。

惟計劃不似預期，女子始終未有成功懷孕，惟她心中又生一計，透過WhatsApp向男子承認自己戳穿安全套，又謊稱自己已懷孕。不過男子未有受落，反而氣得把女子告上法庭。

女子想到一道計策，就是在未經男方同意下，偷偷把安全套戳穿，想「生米煮成煮飯」靠懷孕迫使男方發展正式關係。（資料圖片）

女子最終性侵罪成，被判6個月有期徒刑。法官指出，調查該案是否構成「強姦」後，又看了有關「stealthing（盜竊、潛行、秘密行動）」的案例判刑，即「在未經另一半同意下在性交過程中脫下安全套」，最終以性侵判罪，將成為未來同類案件可援引的判例。

法官又說，雖然這種違法情況通常是男性一方偷偷除下或戳穿安全套，惟「該規定也適用於相反情況」，在男性不同意或不知情下使安全套無法正常使用也屬是違法，強調「對方說不要就是不要」。