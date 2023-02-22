30歲未婚是原罪？女程式員獲聘突被指「未婚未育」唔請　HR咁解釋

未婚求職竟有罪？福建有女程式員爆料，指自己30歲未婚求職，面完試不久就收到「offer」兼發來聘用通知書，讓她高興了一天；詎料翌早突然收通知說要拒絕聘用，理由竟是她「未婚未育」，HR坦言「公司剛起步，領導不得不理實考慮」，擔心她一入職就結婚生仔。女生受訪時坦言「這個見多了」，公司有顧慮很多時都不會明說，笑言只要求要回10元車費，沒打算索賠。網民慨嘆女生無論已婚未婚在職場上也一樣吃虧，甚至已婚有3胎，僱主還會說「怕你下班後家庭優先」，不禁慨嘆「生育率低是有原因的」。



福建30歲女程式員獲聘後突然被收回「offer」，原因竟是她未婚及未曾生育。（《三十而已》劇照）

內媒報道，福建福州陳姓女網民網上發文大呻，提醒大家「30歲未婚是原罪，給了offer也反悔」，因她日前面試後收到錄取通知，薪酬很合理，而且還是國企，讓她滿心期待。惟翌早醒來迎來噩耗，「說我未婚，取消了我的offer」。從她上傳的對話截圖可見，人事部職員道歉稱公司領導考慮後還是要收回聘用決定，「也是我面試過程沒有考慮周全，耽誤了你一天時間」、「方便的話，我電話告你道歉」，即她未上班就已被開除。

陳女士接受內媒訪問，表示應聘的是程式開發職位，做網頁前端開發工作，由於程式員技術要求高，休產假的確會對部門產生影響。該公司於2月14日約她面試，她在16日就去見工，人事部和技術部門負責人都有叫她填表格，當時已填了未婚的資料，對方即日就發了聘用通知書。陳女士指工時、薪酬合理，並談好了入職日期。詎料人事部職員翌日突問她近期有沒有結婚打算，未待她回覆就改口說不能聘用。

她質疑是性別歧視，「祝貴公司找到永不結婚的員工。另外，來回路費10元能給我報銷嗎？」，又問是否怕她一入職就馬上結婚、懷孕、生孩子、休產假再離職，對方回覆「公司剛起步，領導不得不現實的考慮，你說的這個歧視現象，我個人也是明白的，畢竟我也是養了個女兒」。

這不是第一次遇到未婚被拒，陳女士沒有索賠，「這個見得多了」，公司會有這種顧慮也不會明說，只會用各種原因來拒絕，她1年前開始求職，一直找不到合適工作，碰壁不知是自己能力問題還是未婚。

女生指這情況「見得多了」，她事後沒有索償，笑言只要求索取10元車馬費。（微博影片截圖）

網民替陳女士抱不平，認為女生結不結婚都能被歧視，「已婚怕你生，已婚已育怕你再生，已婚已三胎怕你下班之後家庭優先，已婚已育已絕經怕你猝死崗位上」，結論是「生育率低是有原因的」。但有意見認為小公司的確難承擔職員放產假，除非國家有補貼，而且人事部職員態度也很有禮貌，「我感覺這個HR挺真誠的，能夠很坦然的說自己公司小，必須考慮現實」，錯不在他。

（綜合）