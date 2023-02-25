公然秘撈！同事返工收錢占卜日賺500蚊 HR唔警告仲做埋客人幫襯

不少人除了正職，也花時間發展副業做自己喜歡的事。近日有網民分享，指有同事本來懂得占卜，之前也為其他同事「排憂解難」，獲得不少好評。後來該同事把自己的長處變成商機，在公司收錢替人占卜，吸引各部門同事前來幫襯，即使人事部職員發現也無即時阻止，令樓主大感驚訝，更坦言：「好羨慕同事返緊工都可以仲有額外收入。」



樓主指同事自知在公司做占卜大有商機，於是正式「開檔」，每次占卜以每條問題計算收取50元，樓主發現一日可以有10位同事前來找對方。（《大叔的愛》劇照）

該網民日前在香港討論區撰文，表示有同事擅長占卜和看面相，早已有為其他同事免費占卜，而且大多也稱讚非常準確。消息在公司傳開後，吸引了不同部門的人找該同事「排憂解難」。

而該同事似乎自知在公司做占卜大有商機，於是正式「開檔」，每次占卜以每條問題計算收取50元。樓主發現對方一日就遇到約10位同事「尋求幫助」，即是每日上班時間內至少額外賺500元。

最令樓主感到驚訝的是，即使人事部發現該同事明目張膽「秘撈」亦未有警告，甚至前來做占卜。（《大叔的愛》劇照）

最令樓主感到驚訝的是，即使人事部發現該同事明目張膽「秘撈」亦未有警告，甚至有該部門的同事前來做占卜，令她坦言：「好羨慕同事返緊工都可以仲有額外收入。」

帖文引來不少網民討論，指樓主同事「賣大包」，「平到咁樣我都想搵你同事占下」、「出面成幾百蚊占一次，你同事都幾有良心」。亦有網民笑稱樓主可效法同事「開檔」，「你又開個檔做問米」、「你去學睇風水，跟住喺佢隔籬做埋賺返一份」。

有網民就質疑樓主同事為何有多餘時間替人占卜，「你同事返工係做啲咩，點解可以咁得閒」、「老闆知唔知㗎，知咗實炒硬佢」。

（香港討論區）