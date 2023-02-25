變態！保姆多次猥褻男嬰重犯機會高　判決出爐惹議　網民：太短了

請保姆照顧嬰兒必定要小心！山東法院日前公布1宗猥褻男嬰案件，當地有保姆去年受聘照顧1名男嬰期間，被揭發多次做出猥褻行為，法官確認後認為已構成猥褻兒童罪，對寶寶身心造成惡劣影響，而且再犯機會大，最終判監5年，另外服刑完畢後再判5年「從業禁止」，不准從事相關工作，屬該院首例。然而，許多網民質疑刑期及禁止從業期均判得太短，而且未有公布具體案情及被告性別等，這樣處理更加令人心寒，怒斥「好變態」！



山東張姓保姆去年受僱照顧1名男嬰，被揭發多次做出猥褻行為。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，山東聊城冠縣法院日前公布1宗猥褻兒童案的判決。案情指，聊城張姓保姆於2022年4月4日至7月1日期間，受聘於冠縣某小區照顧孫姓男嬰，多次進行猥褻。東窗事發後，保姆因涉嫌強制猥褻罪被捕。

法院審理後，認為其行為已構成猥褻兒童罪，其行為對男嬰身心造成惡劣影響，利用保姆職便多次做出違背職業要求的犯罪行為，判斷再犯的機會較大，考慮其犯罪情況及預防再犯的可能性，要處以從業禁止。法院未有公布案情細節，最終判保姆猥褻兒童罪成，判監5年，並判從業禁止期5年，即自刑罰執行完畢起計的5年內，禁止從事與未成年人看護、教育等相關的職業。

法官判案時指，近年出現多宗密切接觸未成年人的互作人員利用職便，對未成年人做出侵害行為。（示意圖／Getty Images）

內媒指這是該院首次發出從業禁止令，負責的法官表示，近年有部分密切接觸未成年人的工作人員利用職便，對未成年人實施侵害行為，危害未成年人健康成長。刑法修正案（九）在刑法第37條後加了一條「從業禁止」，規定「因利用職務便利實施犯罪，或者實施違背職業要求的特定義務的犯罪被判處刑罰的，人民法院可根據犯罪情況和預防再犯罪的需要，禁止其自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起從事相關職業，期限為3年至5年」。

案件令網民看得心寒，直言「好變態」、「所有猥褻兒童的人都應該重判」、「可憐這個小男孩一輩子有陰影了」，雙職父母難免要僱用保姆或找人幫手湊小孩，有人大呻「太恐怖…這種怎麼防得住」。法院未有公布案情細節，亦未公布保姆性別，惹來網民熱議，「這保姆是男是女？」，部分人猜測其猥褻的變態行為無法想像，批評5年的禁止從業期太短，「不應該終身禁止嗎？」、「才5年？搞笑吧」。

（綜合）