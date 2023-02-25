西客！內地男奶茶店打尖被阻　舉手機豪言點1萬杯　網民：畀錢先

無論買多與買少，你還是要排隊的！內地日前瘋傳影片，顯示武漢1名男子在奶茶店打尖插隊，被店員勸阻後，惱羞成怒要點「1萬杯」，更要求店員馬上做，之後還傳出其他角度片段。店員解釋要時間準備材料，再請男子排隊，但他竟向後方客人大叫不要再排隊，又拿出手機作勢「掃碼」，要店員馬上關店即時製作飲料，吵鬧一輪後終被友人拉走。網民不停留言，叫該男子「掃碼付款呀」、「現金都行」，並大讚店員全程禮貌克制。



內地男在奶茶店打尖被阻，要求點1萬杯奶茶。（微博影片截圖）

內媒報道，周二（21日）湖北武漢一間奶茶店外，有名男子突然插隊被店員勸阻，他惱羞成怒下突然叫囂說要購買1萬杯奶茶。影片所見，身穿綠色羽絨服的戴帽男子在前台吵鬧，店員問他要點1杯還是2杯，叫他排隊等候，他卻拿住香煙「手指指」大叫「1萬杯，那你是不是要我在這裏等，你來安排一下吧」，而身旁的女性友人則試圖推開他。

店員告訴男子需要時間準備，他便叫囂要求店方送貨，揚言「後面就不要排隊了」，又指住店員叫喊，「你給我做」、「做做做，來做，不要拿了，後面的（單子）全給退了，那我就站在這裏了」。店員低聲安撫，叫他翌晚到店取貨，另一店員亦介入，解釋點多少杯一樣要排隊。男子拿出手機示意要付款，稱既然要做到翌天晚上，要求店家立刻關門，隨後1男1女友人走近男子，強行拉開他，店員全程保持禮貌克制。

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另有媒體指該男子疑是醉酒鬧事，奶茶店的店員表示，對此事不便作出回應。

網民看過影片後不停留言，要求男子要先付錢，「1萬杯？來掃碼！」、「付款呀現金都可以」、「只要他敢掃碼給錢，店長可以馬上調人過來做」、「1萬杯按3分鐘一杯，得3萬分鐘吧，不眠不休得20天，先掃碼把錢付了」。不少人亦批評他的打尖行為，「要10萬杯也要排隊啊，這是規矩，你說你着急可以跟你前面人商量都會同意的」。

（綜合）