美國男子臉上紋「女性陰道」！紋身師再三拒絕不果　網民批：小丑

試問有興趣紋身的人士，最大程度能接受刺上什麼圖案呢？較早前美國就有紋身師發文指，有男客人要求在臉頰上刺上「女性陰部」紋身，由於擔憂對方會後悔，便讓他再考慮1個月，怎料他30天後仍然態度堅決，最終不得不為他紋上「陰道」刺青，栩栩如生的成果被紋身師分享到社交平台後，引來不少網民狠批「小丑」、「醜陋」。



美國有紋身師分享男客人要求在臉頰上刺上「女性陰部」紋身，擔憂對方後悔便讓他再考慮，不料他30天後仍然態度堅決，最終為其紋上「陰道」刺青，栩栩如生的構圖惹來網民狠批。（IG「mikey5thousand」圖片）

綜合外媒報道，美國華盛頓一名26歲男子在右臉頰紋上超逼真的「女性陰部」紋身。為他紋身的40歲師傅拉爾夫（Michael Ralph）在IG分享，他有日收到該男子私訊要求「我想預約在臉上刺1個半真實的陰道，在我的鬢角處」。拉爾夫先是以為自己看錯，第2個念頭則是「他是不是賭輸了？」，憂對方會後悔下，便要求他再考慮多1個月。

不料對方30天後上門表示他是真的有興趣紋上「女性陰部」，還表示因為預算有限，所以希望整個流程能在1小時內完成。拉爾夫曾警告「刺青無法隱藏，將會引來不少批評，甚至影響求職」，他還問男子的年齡，要是不到25歲，便打算以「大腦未完全發育」作拒絕理由。不過男子剛好滿26歲，而且態度非常堅決，最終不得不接這單生意，在他臉上完成「陰道」刺青。

拉爾夫隨後表示「不要跟我說我有道德責任拒絕做這個紋身」，因為他有事先再三確保對方同意，並且根據其心理做了嚴格評估，認為他是有能力接受後果才會為他做這個刺青。從圖片可見，不論是陰蒂還是陰唇等部位都非常逼真，整個刺青看起來栩栩如生。

不少網民狠批男子紋上這圖案的決定，斥責他「行為真是個小丑」、「這個人有問題吧」、「可悲醜陋的笑柄」；不過亦有人認為只是藝術品，更稱「如果在另一邊臉頰也紋上男生性器官，會更加平衡」。