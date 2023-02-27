杜絕OT！科技公司要建立「不加班文化」　1招強迫員工放工回家

「Work Life Balance」（工作與生活平衡）對港人來說形同口號，多少打工仔做得到呢？印度就有初創企業的員工發文指，其公司要求員工Work Life Balance，禁止大家加班，故每到下班時間，電腦系統會自動於10分鐘內關機，促請他們盡快回家，工作以外時間不會接到有關公事電話和電郵。不過，這系統卻惹來網民兩極意見，有人讚揚，但有人認為強行關機會影響到重要工作。



印度初創企業提倡Work Life Balance，每到下班時間電腦系統便會自動於10分鐘內關機，促請他們回家，工作以外時間亦不會接到任何有關公事電話和電郵。（Linkedin截圖）

綜合外媒報道，印度小型科技公司Softgrid Computers共聘用40名員工，為使他們在工作和生活間取得更好平衡，全公司電腦都安裝了特別系統。員工坎德爾瓦爾（Tanvi Khandelwal）在LinkedIn發文，指系統會在員工下班時啟動彈出警告，圖片可見電腦屏幕寫着「警告！你的辦公時間已經結束，系統將於10分鐘內關閉，請回家！」。她更補充「工作以外時間，不會接到有關公事的電話和電郵」，這種工作文化不需任何事來改善抑鬱的上班心情。

公司創辦人兼首席執行長舒克拉（Shweta Shukla）表示：「新冠疫情使我們工作失去平衡，開始長時間埋頭於工作，我亦未能為子女抽出時間。」因此她決定為每位員工安裝這項系統，笑言選擇「彈出式視窗」是因為覺得有趣，不料有員工一度以為是駭客入侵，非常搞笑。公司另有員工認為，系統有助她能準時下班，並回家履行職責，對此感到滿意。

創辦人舒克拉認為新冠疫情使工作失去平衡，長時間埋頭工作，所以決定為員工安裝這項系統，希望他們能從工作和生活間取得更好平衡。（《無法成為野獸的我們》劇照）

對於公司採用強制關機系統，網民各有看法。有人讚揚公司制度「有趣」，認為「能提高員工效率並減省公司開支」；不過亦人覺得可能會阻礙工作進度，得不償失，「這可能會產生負面影響，如果系統鎖定時我正和客戶通話，怎麼辦？」、「提前完成工作的壓力將會增加」。