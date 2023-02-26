新手媽抱初生嬰太累睡着　醒來驚覺寶寶沒呼吸　醫生咁建議保安全

升格做新手媽媽，自然有不少要學習的育嬰知識，最近台灣1名小兒科醫生就在電視節目上分享，指在醫院推廣「母嬰親善」計劃下，母親們與嬰兒整天都能待在一起，惟1名母親某天在病床上抱着寶寶時，因太累不小心睡着，直至護士翌日照常巡房時，才發現床上的嬰兒已經沒有呼吸和心跳，估計因窒息死亡。



台灣1名小兒科醫生在電視節目上分享，曾遇過1名新手母親將寶寶抱上其病床後，因太累而睡着，結果護士在翌日巡房時，才發現躺在床上的嬰兒已失去呼吸心跳。（YouTube「醫師好辣」影片截圖）

小兒科醫生洪千惠在節目《醫師好辣》中分享這段讓人心碎的故事，她指由於當時醫院正推廣「母嬰親善」，建議在嬰兒出生後，與母親能長時間生活在一起，並讓媽媽在第一時間餵母奶。她曾遇過1名新手母親，將寶寶抱上其病床，卻因太累不小心睡着，結果護士在翌日巡房時，才發現躺在床上的嬰兒，並已失去呼吸心跳，估計是母親在睡夢中，身體不慎壓到嬰兒，才導致憾事發生。

洪千惠表示，醫院原意本希望嬰兒能睡在自己的嬰兒推車上，母親則睡在病床上，但估計該名母親在懷胎十月後，太希望抱抱自己的孩子，更想不到自己會睡着覺，才會將其抱到床上。

醫生們估計是母親在睡夢中，身體不慎壓到嬰兒，才導致憾事發生。示意圖。（Kevin Liang / unsplash）

洪千惠引述台灣衛生福利部國民健康署建議，由於6個月以下的嬰兒肌肉張力不夠強，仍不會翻身，故不應與父母在床上同睡，以免口鼻在睡覺期間不慎被遮住，無法自行掙脫，造成危險。她亦建議家長應遵守「寶寶5招安心睡法」，分別為不趴睡、不同床和不用枕頭，以及避免在孩子身上蓋一堆棉被，嬰兒床上亦不要放軟綿綿的公仔等，均能減低嬰兒在睡覺時窒息的風險。