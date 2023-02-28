女生面試大公司！應徵表格拒填1資料　面試官解釋必填原因極傻眼

求職時普遍都要填寫個人資料，但若然要同時交代家庭成員資料，你會如實陳述嗎？近日台灣就有求職者發文，指她應徵某大型企業時，被要求填寫的表格不但涉及個人資料，更要寫上家人種種私隱，她覺得沒必要便把留空。未料面試官不斷追問，更解釋「怕父母年紀大要常請假照顧，會把這作為錄取考量之一」，讓她很是無言。網民直斥無理，認為錄取與否應看個人能力，而非家庭因素，有人更寸爆稱：「我要報到還是全家人一起來上班？」



有求職者指她應徵時，被要求填寫家人種種私隱，她拒絕填寫，被面試官不斷追問。（《我們與惡的距離》劇照）

該名求職者在Dcard討論區以「無言的面試」為題發帖，指去某大型建築公司面試時被要求填寫個人資料的應徵表格，其中1項更包括家人姓名和職業，當下覺得沒必要所以就留空。後來和面試官聊到家庭狀況時，對方問「怎麼沒填家庭成員資料？」，並要求她補上。她不解明明是她求職，為什麼要填寫父母資料？對方以「入職後都要提交身份證，公司都會看到」作遊說，她再表示「現在還沒入職，只想了解為什麼需要填寫」。

面試官後來解釋：「怕父母年紀大需要照顧會常請假照顧之類，會把這個作為錄取考量之一」，更稍有不滿稱「好啦你不寫也沒關係，只是這樣我就知道你沒有企圖心」。樓主解釋因為是家人資料，當然要了解必須填寫的原因，面試官因此對她觀感很差，不久後便草率結束面試。她後來懷疑對方可能以為她有後台，所以不願公開，無奈下稱「我就是一般人而已」。

對於樓主不願交代父母的資料，面試官很是不滿，隨後更草率結束面試。（《校對女王》劇照）

對於被要求填寫家人資料，網民直斥無理，「家庭成員除了名字外，我都亂寫，因為他們沒有權利知道」、「面試不填但入職會填，希望公司選擇錄取我是看我的能力」、「到底是我要報到，還是連全家人要一起來上班？」；另有留言認為「工作是雙向選擇，不開心不填就好」。

有求職者分享類似經歷，甚至指比樓主遇到的公司更誇張，「我面試還問我有沒有男朋友，近期有沒有結婚生小孩的打算」、「我遇過更扯的！要求我填父母任職的公司，還要打過去確認是否屬實，我直接終止面試走人」、「我之前去應徵公司，還要寫出家人的薪水」。