竹篙灣將成歷史！抗疫人員分享工作辛酸點滴　感恩市民肯定付出

隨着政府撤銷新冠肺炎確診者隔離令，竹篙灣檢疫中心將成歷史，2月28日後停止運作。有竹篙灣檢疫中心人員近日於網上分享過去抗疫工作的點滴，指出無論炎夏寒冬，還是大雨和颱風吹襲，所有抗疫人員都盡力做好工作，令市民漸漸改變對竹篙灣的觀感，由「糟糕灣」變「竹篙灣大學（竹大）」，肯定了抗疫人員的付出，帖文引來網民紛紛留言表達謝意。



有竹篙灣檢疫中心人員近日於網上分享過去抗疫工作的點滴。（fb群組「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

該抗疫人員於fb群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發文表示，在3年疫情期間，他原本任職的行業進入冰河時期，幸得業界與政府創造了很多和疫情有關的就業職位，包括疫苗注射、檢測中心及隔離營工作，令他得以捱過這3年。

他認為在竹篙灣任抗疫人員是其過去3年最值得回憶的一份工作，「整個團隊走在抗疫最前線，合力去由糟糕灣改變成竹大」，笑言自己是「竹大校工」及「倉佬」。他說，「夏天的三四十度高温、大雨加颱風的吹襲，冬天的嚴寒、大霧都嚐過」，任何環境都無阻團隊的工作，雖然辛苦，但大家都盡力做好這份工。

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他指出，竹篙灣檢疫中心將關營，完成其歷史使命，他慶幸能留守至最後一日，期盼疫情真的過去，大家能回復以前正常的生活。他最後送上祝福，「祝各位竹大畢業生身體健康，願竹篙灣都給大家留下回憶」，笑言「好壞自己定啦」。

不少曾入住竹篙灣的網民留言感激抗疫人員的付出，「多謝感激在營內照顧我哋每一位，炎夏寒冬返風落雨，都好關顧我哋，你哋所有工作人員都是最好的，住過嘅畢業生都覺得這裏絕對是幸福灣」、「雖然害怕感染新冠，但竹篙灣卻給予我久違了的人情味」、「感謝你們的服侍！也感謝各位竹大同學的分享及互相扶持！」、「我入營時係上年12月初，又凍又落雨，真心覺得工作人員呢份工唔易做，有幸竹篙灣能成為我回憶嘅一部分」。