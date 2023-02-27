女生染髮畀驚喜男友！獲賤格回覆勁傷心　反寸後自責：反應過度？

這樣形容自己女朋友好嗎？近日有台灣女生發文指希望給男友驚喜，瞞着對方染了新髮色，不料拍照傳給他看竟獲回覆「這是什麼婊子色頭髮」，不受尊重下馬上反擊「那你為什麼不跟車銀優一樣好看」。事後覺得對方可以用更婉轉的方式表達，但同時亦感到後悔，更自責地問「是我反應過度了嗎？」。帖文引來網民怒斥樓主男友根本不尊重她，勸喻分手。



有女生指希望給男友驚喜，所以瞞着對方染了新髮色，不料被回覆「是什麼婊子色頭髮」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該女生在Dcard討論區以「男友說我染完頭髮像婊子」為題發帖，指第一次去染髮並做漂染，是帶點粉紅玫瑰金的顏色。從對話截圖可見，樓主興奮跟男友分享她染了新髮色「沒事先跟你講，想說給你一個驚喜」，不料對方覺得事出突然，更無禮地回覆「這是什麼婊子色頭髮」。之後更傳藝人照片，望女友能跟隨對方來染髮色，更稱「這個很婆（很有魅力）」。樓主當下覺得很受侮辱，便反嗆「那你為什麼不跟車銀優一樣好看」。

她補充不是生氣男友覺得藝人更吸引，而是認為「來就不能拿自己的長相、髮型跟藝人比較」，加上不滿分享新髮型時，男友沒有用更婉轉的方式表達或給予正向點評價。最後更稱不覺得有女生會喜歡被人形容「婊子」，尤其是自己男友，事後深知這樣反擊對方行為不妥，但只是想讓對方知道她不開心，因而自責詢問「是我反應過度了嗎？」。

對於男友無禮的回覆，不少網民都勸喻樓主分手，「確定是男友？很不尊重人！」、「形容自己女朋友是婊子，人品大概也很有限」、「我輸在哪裡，這種人也有女友？」；惟有人中立表示，有不滿應該與男友溝通，雙方才能認真解決問題，「你不喜歡他這樣講話就跟他說，也許妳男友以為你不會在乎他開這種玩笑」。

有留言揶揄樓主男友，「會不會根本是他認識一堆『婊妹』，都是這類型的髮色」，更有人批評現今年輕人用詞庸俗，「用詞真低級，無法理解年輕世代」。