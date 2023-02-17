激靚長髮妹「着迷你比堅尼騎馬」惹暴動　獲讚人間芭比粉絲近百萬

網紅黃琳憑著火辣的身材及甜美的臉蛋，使其就讀大學的期間就被許多粉絲封為「兇版Angelababy（楊穎）」，經常透過社群媒體分享日常生活的她，平時也不吝嗇曬出自己火辣的照片，也因為如此，黃琳的IG更吸引了超過95萬的追蹤人氣。



對此，黃琳早前也PO出自己騎馬的一系列照片，讓許多網友在看過照片後都大讚：「真的是人間芭比（Barbie）。」

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網紅黃琳平時經常在社群媒體分享個人的生活及穿搭照，進而受到許多粉絲的追蹤及喜愛，然而，穿著火辣風格的她，也在IG分享自己去年前往沖繩在海邊騎馬的照片，並在文中寫下：「剛收到沖繩洗出來的底片，好喜歡這個顏色，迫不及待往新的一年邁進了！」

對此，透過黃琳曝光的照片可以見到，她身穿一身粉與藍配色的比堅尼，並坐在一隻馬身上，使其渾圓的好身材頓時藏不住，讓許多粉絲都大飽眼福。

許多網友也在看過照片之後，留言稱讚黃琳的好身材，同時也有不少人表示，黃琳根本就是人間的芭比，紛紛讚嘆她實在是太火辣。

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