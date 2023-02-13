恐怖！髮廊裝修 水電師傅拆燈具竟見天花暗藏呢樣嘢 網民都嚇親
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
天花板經常會出現令人意想不到的東西！
有一名水電工師傅到一家髮廊裝修，沒想到出現一個「人頭」，讓他嚇瘋直呼「拆個燈差點要去收驚」。
拆開天花燈具驚見「人頭」 網民明知係假都話嚇窒（點圖了解更多）：
+9
一名水電工師傅在臉書社團「水電工聯盟」發文說，近日去一家髮廊裝修，沒想到拆天花板燈具時，缺口中出現了一個被遺落的「假人頭」。
水電工瞬間嚇翻，直呼「拆個燈差點要去收驚」，也開玩笑慶幸自己平常沒有做什麼虧心事。
【同場加映】【靈異】髮型屋鏡中驚現「中年女人」搭客人膊頭 真相卻讓人落淚（點擊放大瀏覽）：
+17
網友看到照片也回應，「瞬間抖一下」、「一定會留下心理的陰影，哈哈」、「我曾經剛拆下來就一隻老鼠跳下來」、「那顆只是障眼法怕你繼續挖，裡面其實……」、「真的會嚇歪」、「天花板內真的是龍蛇雜處」。
【同場加映】細思極恐｜連續兩晚聽到3下敲門聲 以為樓上嘈 下秒房門打開……（點圖放大閲讀）👇👇👇
+19
猛鬼髮廊｜小店的小籠包特別好吃 竟與數十年前這恐怖兇殺案有關猛鬼宿舍｜夢到女子自述慘死經過 想不到只是3惡鬼纏身恐怖開端猛鬼板間房｜晚晚勁嘈以為鄰居開P 一問先知驚：你家好多人出入猛鬼旅館｜夜半有人狂扭門把 監視器影唔到人 然後天光先最恐怖台灣10大猛鬼約會禁地 廢棄醫院未係最恐怖？ 文青打卡隨時撞鬼
延伸閱讀：
日本很流行！她問為何台灣人不愛穿「這單品」 網搖頭：無法理解
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】