內地女力數4點為香港人「大平反」：港人都好好啊！除咗呢1樣嘢…

【內地客／香港旅遊／通關】內地論壇常有人稱在香港旅遊被港人歧視或不禮貌對待，惟有內地女近日到香港旅遊後，於網上發文列出4點為香港人「大平反」，直指「香港人都好好啊！」，「在港5天的體驗都非常非常好，大家不要有刻板印象」。不過她同時提到有一點需要改善。



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有內地女近日到香港旅遊後，於網上發文列出4點為香港人「大平反」，直指：「香港人都好好啊！」（小紅書）

該內地女於小紅書以「香港人都好好啊！」為題發文，指她是香港與內地全面通關後第一批來港旅客，大讚在香港「好吃」、「好玩」、「好逛」，而且「服務業人員都超級nice」。

該內地女於小紅書以「香港人都好好啊！」為題發文，指她是香港與內地全面通關後第一批來港旅客，大讚在香港體驗。（小紅書）

樓主提到，在某大型商場名牌店購物時，遇到態度不佳的專櫃服務員，「想多看看包，然後跟我說黑色全部都沒有，但是旁邊有人在試背。之後提出要看的款式都愛搭不理的，最後問她哪裡出去她裝沒聽見板著副臉，跟剛進來給我推珠寶的時候完全不一樣！」、「下次一定投訴她」。

雖然對相關服務員感不滿，但無影響她對香港的良好感覺，形容「在港5天的體驗都非常非常好。這幾天還看了大陸沒有上映的灌籃高手（男兒當入樽電影《THE FIRST SLAM DUNK》），住在尖沙咀這邊每天起床都能吃不同的冰室好爽！下個月還要來玩」，呼籲「大家不要（對香港人）有刻板印象」。

帖文引來內地網民熱議，不少人分享自己在港旅遊暖心經歷。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，不少人分享自己在港旅遊暖心經歷，「我是深圳人會點粵語，男朋友不會粵語，今天跟他一起去hk了，他用普通話跟人交流，遇到的所有工作人員都很熱情」、「完全沒有（歧視）！不會普通話的爺爺奶奶還會想辦法用英語跟你交流」、「我坐叮叮車（電車）隔壁的阿媽一路用普通話加英文跟我介紹HK的風景，然後我拿東西把現金不小心丟出來，也是後面的路人提醒我，他們人都很好」。也有香港網民留言表示，歡迎樓主再來香港。