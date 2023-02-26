搭高鐵被老人逼讓座　拒絕竟被狂寸　後生女1句KO：別道德綁架我

【高鐵／讓座】搭車常掀讓座爭議，有內地女近日乘搭高鐵時，被一對老夫婦要求讓出窗口位；當女子拒絕後，老翁竟惱羞成怒斥責「不換就不換」，結果女子一句成功擊退令對方敗走，「我自己花錢買的票我不換就不換……有本事你報警去唄」。事件引來網民熱議，大讚女子「幹得好」，又批評不少長者「倚老賣老」，「特討厭這樣倚老賣老的老年人」。



有內地女近日乘搭高鐵時，被一對老夫婦要求讓出窗口位。（資料圖片）

該內地女於「小紅書」以「我就是不想讓座！」為題發文，講述搭高鐵被要求讓座換位的經歷。她表示，自己特意加錢買了靠窗位置，但剛坐下就有一對老夫婦指「想一起坐」，要求她讓出座位。

該內地女於「小紅書」以「我就是不想讓座！」為題發文講述搭高鐵被要求讓座經歷。（小紅書）

樓主看了看老夫婦的座位，「位置都是靠過道的」，便明言不想坐過道旁而拒絕。老夫婦即提出「也可以坐那邊靠窗的位置」，再次被她拒絕，「那個是別人的位置我不換」。沒想到老翁惱羞成怒，斥責樓主「生氣的說，不換就不換」，她不甘被罵於是反擊，「我自己花錢買的票我不換就不換，合着我花400多塊錢來成全你們兩個的嗎？我媽的寶貝也想坐靠窗的位置呢，有本事你報警去唄」，最終未有讓出座位。

該內地女於「小紅書」以「我就是不想讓座！」為題發文講述搭高鐵被要求讓座經歷。（小紅書）

事件引來網民熱議，大讚樓主做得好，「他們怎麼不去那個靠窗的座位，沒人還不坐，你在這坐着還要讓你換」、「特討厭這樣倚老賣老的老年人」、「必須不換，有些老人都是倚老賣老」、「就是所謂的尊老愛幼的行為慣壞了」、「為老不尊」、「不要做委屈自己成全他人的事」。

也有網民認為樓主應讓座予老人家，然而她回應指，「那幾個說讓的，你去讓吧，我不讓，別道德綁架我」。