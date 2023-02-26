的士司機稱拾獲新iPhone　唔識用求代尋機主　女生2原因疑有古惑

橋唔怕舊，最緊要受？所謂「便宜莫貪」，只要不貪心，受騙的機會就會大大減低。有女生分享近日乘搭的士時，司機突稱上手乘客遺下手機，但自己不懂如何操作，希望她代為查看以尋回機主。樓主很快發現不妥，指出司機遞上的是「扮iPhone」假手機，又發現的士上並無展示司機的行車證，質疑對方另有企圖，「氹你畀返一二千蚊茶錢佢拎走部電話」，實則從中騙取金錢。

事實上，同類「執到手機騙案」時有發生，有市民被騙錢後發現該部手機是便宜假貨。



新騙案｜的士司機兜售iPhone 13新機 稱上手留低 醒目客揭4破綻

有網民分享近日乘搭的士時，司機突稱上手乘客遺下手機，希望她代為查看以尋回機主，不過她很快發現不妥，質疑對方另有企圖。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「喂大佬吖！又係呢招你老唔老土啲呀？」該名女生日前於facebook駕駛群組上載片段，顯示她乘搭的士時與司機的對話；帖文於周六（25日）下午發出，相信是樓主近日的親身經歷。片中可見，樓主坐在的士後座左方位置，司機邊駕駛邊稱較早前有乘客遺下一部手機在車廂，他拾獲後打算等待對方致電再交還，但一直沒有消息。

司機其後向樓主遞上拾獲的手機，請她代為查看，「佢有無校靜音呀？妹妹你幫我睇係咪打咗過嚟，我聽唔到」。樓主接過手機，簡單查看便稱「假嘅部手機」，司機聞言便稱「哦，唔值錢㗎，唔值錢佢可能唔要喇」，似是放下心頭大石。

樓主事後懷疑涉事的士司機「有古惑」，指一上車發現對方沒有展示行車許可證已感懷疑，至後來司機拿出似乎非常「新淨」的電話讓她查看，更讓她感到不妥，質疑對方有意行騙，「即係佢會攞部假iPhone出嚟，然後會同你講話係上一個客留低嘅，又冇電話卡，唔知點搵佢，佢都唔係好識，叫你幫佢睇一睇。然後部機係好乾淨嘅，冇密碼冇資料乜都冇新嘅一樣！氹你畀返一二千蚊茶錢佢拎走部電話」。

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她又指早已聽聞相關騙財方式，嘲笑司機若有意行騙，理應預備更好的「道具」，「好心你笠返個機套換返個wallpaper都叫做似樣啲呀，呃人都冇乜誠意點俾你呃呀大佬？同埋我建議你用返android機，因為真係冇乜幾個用iPhone又唔用密碼嘅」。

帖文引來網民討論，有人直指類似行騙手法已沿用多年，過往已發生過不少同類案，「話執到電話同你對分，不過叫你畀唔記得幾多錢佢，之後賣到幾多歸你」、「其實唔貪就唔會俾人呃到，再者你知道人哋執返嚟你又照買，即係你有份幫手處理贓物啦，一句叫佢交去差館咪得」、「未上車前，第一時間睇下有冇司機證，冇就一定不上車」。

樓主稱早已聽聞相關騙財方式，嘲笑司機若有意行騙，理應預備更好的「道具」。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

亦有網民聲稱認得片中司機，指曾被對方以同一手法騙去1,000元，直斥該司機為慣犯，「我中過佢招，俾佢呃咗1,000蚊！我認得佢，咪就係因為貪部電話囉。你一上車佢就會話就嚟交更，但係上一台客留低咗電話搞到佢要喺度等，又唔知佢幾時會打返嚟，又話等咗好耐都冇消息之類」。

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，因此拾遺不報亦屬違法，一經定罪可處監禁10年。另外，《盜竊罪條例》亦列明，任何人如知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品則屬處理贓物，最高可處監禁14年。