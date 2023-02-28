仁愛堂推免費心理輔導及社區支援服務　助認知障礙症照顧者減壓

照顧認知障礙症人士與照顧一般長者不同，照顧者首先應對認知障礙症有正確的認識，亦要明白病情在不同階段的轉變，照顧者亦需要作出配合，可見社區需要支援照顧者的身心壓力。

有見及此，仁愛堂開展由精神健康委員會撥款支持的「守護‧腦友記」 - 新常態下的照顧者支援計劃，提供各類型社區支援服務，其中包括免費專業心理輔導，幫助減輕照顧者壓力。



服務中所有個人資料及對話內容絕對保密，費用全免。（仁愛堂提供）

由即日起至2024年3月，「守護‧腦友記」計劃會為認知障礙症人士照顧者提供免費心理輔導服務，照顧者只需先接受簡單評估，經確認後，便可免費獲得由資深輔導員提供一對一面見輔導服務，包括處理因照顧認知障礙症人士而衍生的情緒及壓力。輔導地點為觀塘、屯門及元朗。

除了免費心理輔導，計劃亦定期推出各類型的活動，包括「好生活 Level Up正向探索講座」、照顧者互助小組，以及家庭支援愛心隊義工，以提升大眾對心理健康和認知障礙症的關注，同時凝聚義工為照顧者提供可持續支援。

公眾亦可透過「守護．腦友記」WhatsApp專線連結 (36160486) 即時查詢有關認知障礙症社區資源及上述計劃活動資訊。

公眾可掃以下QR code，以便獲得認知障礙症社區資源及活動資訊：



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