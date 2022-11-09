仁愛堂派100元中醫服務現金券　60歲以上人士合資格｜附詳情

仁愛堂一直積極透過中醫幫助市民改善體質、預防疾病，適逢2022年施政報告中指出，政府會改革醫療體制，以預防為重、社區為中心，該堂亦將會加大力度向市民推廣中醫治未病的理念，並於11月14至19日向「老友記」派發港幣總值達50萬元的「醫者仁心」贈醫施藥現金劵。



仁愛堂將加大力度關懷「老友記」健康，於11月14至19日，一連6天向60歲或以上的求診長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金劵。（仁愛堂提供）

本港60至64歲的銀齡人口已高達62萬，相當於總人口約8%。隨著本港人口高齡化，仁愛堂務必加緊照顧60-64歲準退休人士預防、及早發現及妥善控制慢性疾病，才能長遠減低政府醫療開支。因此，仁愛堂將加大力度關懷「老友記」健康，於11月14至19日，一連6天向60歲或以上的求診長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金劵*，他們憑券可於仁愛堂全線綜合和流動中醫醫療車、5間自資醫療中心，包括：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心，享用本堂質優價廉的中醫服務。

仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃在11月14至19日一連六日，將再度向長者派發總值50萬元的中醫服務現金券，並特別把受惠年齡降低至60歲，務求讓更多銀髮族受惠。（仁愛堂提供）

*每人只限領取1次1張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金劵

請捐款支持「醫者仁心」贈醫施藥計劃

「醫者仁心」贈醫施藥計劃不單為受惠人士帶來經濟援助，其運作模式也是一種暖心舉動。由於受惠人士只會在付費時使用中醫現金券，而無需在求診時經歷申請、輪候審批等繁複又令人易於尷尬的過程，他們便可更有尊嚴地享用醫療福利。

仁愛堂希望與社會各界攜手，讓善舉發揮更大力量，幫助更多急需援助的老友記以及弱勢社群減輕醫療開支的負擔，同時增強免疫力，抵抗疾病。如欲支持「醫者仁心」贈醫施藥計劃，請即掃瞄以下QR碼。

如欲支持「醫者仁心」贈醫施藥計劃，請即掃瞄以下QR碼。

查詢熱線：2655 7757

滿60歲老友記，求診時可於以下地點領取「醫者仁心」贈醫施藥現金劵：



-仁愛堂全線綜合和流動中醫醫療車

-仁愛堂5間自資醫療中心：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心

只限11月14日至19日，派完即止

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）