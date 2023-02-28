大埔有愛！港男跌AirPods落坑渠　麵包店老闆娘借工具兼幫手清潔

不少人也可能試過把AirPods跌落地，甚至直接遺失。有網民日前分享親身經歷的好人好事，表示不慎把單邊AirPods弄掉，耳筒更直墮溝渠內，但渠內充滿污水及堵塞物，單憑肉眼難以尋回。正當想放棄之時，附近麵包店的老闆娘主動詢問是否需要幫忙，又借出工具讓樓主成功拾回耳筒，令他非常感動。



麵包店老闆娘走出來主動詢問是否需要幫忙，對方更借出電筒和鉗，終成功拾回該隻AirPods。（facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

該男網民近日於Facebook群組「大埔人大埔谷」分享好人好事，稱周六（25日）晚上身處大埔太和，步行至附近餐廳吃晚飯，行至王子麵包店對出時，不慎把戴在左耳的AirPods弄掉，耳筒更跌進坑渠內。他即打開渠蓋嘗試尋找，但只望到一堆污水及堵塞物，完全看不見AirPods的蹤影。

事主解釋指，該對AirPods是妻子最近送的禮物，自己珍而重之，因此感到非常苦惱又無助。就在此時，麵包店的老闆娘走出來，主動詢問是否需要幫忙，更借出電筒和鉗，令事主終成功拾回該隻AirPods。他續指，老闆娘之後又讓事主進鋪內洗手及幫忙清潔AirPods，令他感到人間有愛，「多謝老闆娘令我唔使俾老婆話」。

事主解釋指，該對AirPods是妻子最近送的禮物，當刻令他非常苦惱又無助。（資料圖片）

不少網民紛紛留言大讚老闆娘熱心助人，又指其售賣的蛋糕和麵包也好吃，「以前住附近成日幫襯，好有人情味嘅鋪頭」、「懷舊款蛋糕無得輸」、「芒果蛋糕全大埔最好食」。亦有網民建議事主以行動支持店舖，「你直接落去多謝老闆娘，順便幫襯，仲有用吖」。

（facebook群組「大埔人大埔谷」）