怪租客養寵物！屋主驚見「牠」勁崩潰　屋內髒如垃圾崗　律師咁講

養這樣的動物當「寵物」真的覺得沒問題？早前湖南就有租客告知業主要養寵物，對方本以為是貓狗之類，便沒加多理會，沒想到有天打開門卻發現居然是「一匹馬」，而且屋內環境也變得髒亂不堪，讓業主很是無奈，「以後出租一定要問清楚租客養的是什麼寵物」。網民對他和樓下住戶都深表同情，不過亦笑言「以為租的是草原？」、「下次會不會養大象？」。



湖南有租客告知業主要養寵物，對方以為是貓狗，結果發現居然是「一匹馬」。（微博影片截圖）

內媒報道，湖南長沙有社區1名租客入住前便通知戶主會飼養寵物，戶主當下以為是普通動物，如貓狗等，所以便沒有在意。不料之後才發現對方原來是養了一匹馬，更誇張的是房間髒亂不堪程度彷如垃圾場，讓他很崩潰。雖然目前馬匹已被拉走，不過是次事件亦讓深受教訓的他不禁直呼「以後再出租房屋時，一定要問清租客養的是什麼寵物」。

對於在狹少的空間裏飼養馬匹，網民都很是驚訝，「養貓養狗是正常，但養馬頭一回見到」、「馬遇到這種瘟神主人也夠倒楣」、「鄰居們也受不了吧」、「住樓下的得瘋」；有人更笑言「下次會不會養大象？」、「房東：你以為你租的是草原？」。惟有留言認為養什麼動物都不是問題，不愛整理收拾家居才是最可怕。

據《城市市容市貌和環境衛生管理辦法》，按國家行政建制設立的市區內，禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、羊、豬等家畜家禽，因教學、科研以及其他特殊需要飼養的除外。北京市律師協會律師劉凝指，在租住的房間內養馬，第一他違反了相關法律，在城市中居民是不能自己飼養家禽家畜的，「養馬顯然違反這規定」。第二，租戶也違反了租房合同，因為正常租約是房東租房給租戶住，雖然可養寵物，但按正常人的理解，寵物可能包括貓、狗，絕不包括馬這類大型牲畜，形容事件表面可笑，但既犯法又違反合同。