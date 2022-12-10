黑色毛蜘蛛捕捉小青蛙當寵物　真正目的震驚網民：竟然不是食物

大自然界存在許多奇妙的互利共生關係，像是海葵和小丑魚就是廣為人知的例子；然而看似食物鏈上端的獵食者蜘蛛和小青蛙也可以和平共處嗎？



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網友在Reddit分享一則冷知識，哥倫比亞雷射捕鳥蛛（Colombian Lesser Black Tarantula）會養著姬蛙（Chiasmocleis ventrimaculata）當「寵物」，為了避免自己的卵被其他昆蟲吃掉，捕鳥蛛會讓姬蛙幫忙吃掉那些蟲，而姬蛙生活在蜘蛛保護下也能免於遭天敵攻擊。

體型嬌小的姬蛙怎麼看都該是捕鳥蛛的食物，卻與其共生。蜘蛛獵補鳥類、兩棲爬蟲、小型哺乳類為食，這些獵物身上的小型節肢動物就成了姬蛙的食物；捕鳥蛛吃剩的經常引來寄生蟲，姬蛙會幫忙捕食這些蟲，也會吃掉威脅蜘蛛蛋的螞蟻，所以捕鳥蛛不會吃掉姬蛙，並提供自己的地盤給牠住，活在蜘蛛羽翼下的小青蛙能受到庇護。

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姬蛙主要分布於祕魯、巴西等的南美洲熱帶雨林中，成年後體長只有2.5cm左右，能安然生活在競爭激烈的熱帶雨林中，原因之一就是和這個強大的蜘蛛同伴互利共生。

除了有利用價值，國外還有研究為何捕鳥蛛不會捕食姬蛙的原因，其一是蜘蛛不喜歡姬蛙表皮的化學物質，另外表皮上的毒素可能讓蜘蛛難以下嚥。另外學者觀察到，這兩者的共生沒有到必須的程度，經常也能發現獨立生存的捕鳥蛛和姬蛙；甚至除了哥倫比亞雷射捕鳥蛛外，有時也能在其他蜘蛛巢發現姬蛙的蹤影。

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