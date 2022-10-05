網民手抱巨熊寶寶做寵物嚇窒鄰居　真身原來係「3品種混血兒」

超巨大黑熊公仔？近日有兩張照片在網路上掀起熱議，一名身材壯碩的男子懷中抱著一隻毛超澎的「黑熊寶寶」，雖然黑熊寶寶模樣相當可愛，但也是嚇壞不少人，後來男子解答這隻「黑熊寶寶」的來歷，竟然是三種狗狗的混血犬，是如假包換的狗。



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網友「Y_NAKAJIMA」貼出兩張照片，從照片中可以看到一名身材壯碩的男子用盡自己吃奶的力氣抱著一隻「肥胖黑色熊寶寶」，這隻熊寶寶全身烏黑，就連眼珠子顏色也都是黑的，可愛的肉球和毛皮一樣都烏黑的發亮，如果不仔細看還以為是一隻黑色的絨毛動物娃娃。

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不少網友被這兩張照片嚇到，直呼「這根本就是熊，怎麼敢這樣徒手抱」，後來男子也給出解答，其實這隻如假包換的黑熊寶寶其實是一隻黑毛幼犬，之所以會有這麼像熊的外貌是因為牠擁有德國牧羊犬、秋田犬及柯基犬的雜交血統，所以才會長得跟熊寶寶幾乎沒兩樣。

照片貼出後不到一天吸引超過9萬網友按讚，網友留言表示「不特地解釋的話真的以為是熊」、「本來還想說是不是戰鬥民族養熊當寵物」、「小時候長這麼像熊，不知道長大後會不會也是這樣」。可愛的「黑熊狗寶寶」照片也意外引出一些家有熊狗的網友曬照片，貼出自家長得像熊的狗狗照片瘋狂留言。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】