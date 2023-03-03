電騙新招｜冒認速遞公司咁講　富商14秒即收線仍被轉走$180萬存款

【牙云詐騙電話／速遞公司包裹詐騙／銀行】騙徒詐騙手法層出不窮！馬來西亞一名富商，近日接獲自稱是速遞公司來電，指他有一個包裹要領取，更要求他提供「一次性密碼（OTP）」；事主感覺有異即時收線，沒想到短短14秒通話，其銀行戶口竟被盜走了100萬令吉（約180萬港元）存款。



騙徒詐騙手法層出不窮！（示意圖／資料圖片）

馬來西亞《中國報》報道，事發周日（2月26日），華裔李姓商人接獲自稱是速遞服務公司來電，指他有一個包裹要領取，並向他索取「一次性密碼（OTP）」。事主察覺不對勁沒有照做，隨即掛上電話，惟他之後檢查銀行戶口發現，戶口內100萬令吉（約180萬港元）存款，竟在未經他批准授權下被轉走，於是致電銀行投訴，並到警局報案。

事主在國會議員助理陪同下召開記者會講述事件。（《中國報》）

事主周一（2月27日）在國會議員助理陪同下召開記者會講述事件。根據他出示的銀行轉賬紀錄，該100萬令吉（約180萬港元）是分為2次，每次50萬令吉（約90萬港元）轉入其他戶口。事主事後致電銀行投訴，並到警局報案。

根據事主出示的銀行轉賬紀錄，該100萬令吉（約180萬港元）是分為2次，每次50萬令吉（約90萬港元）轉入其他戶口。（《中國報》）

協助事主的國會議員助理呼籲政府立即採取行動，又要求銀行就事主損失負責，解釋為何如此龐大交易，事主卻沒有收到「一次性密碼」或通知。