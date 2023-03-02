何文田去旺角call的士提1要求　司機嫌近嘲「大生意」遭網民鬧爆

今時今日call的士都要看司機心情？有的士司機上傳call車程式的截圖，顯示有乘客想由何文田邨去旺角道，只提出需單據的要求，不要求折扣，也不介意等，惟司機疑嫌棄路程太近，語帶諷刺稱「大生意」。未料帖文公審短途客不成反引來炮轟，不少網民質疑乘客沒要求85折，只要求單據並又不過分，「叫車都要post，好惡呀你」、「咁鍾意長途揸飛機啦，揸咩的士呢」。



有的士司機上傳call車程式截圖，有乘客想由何文田去旺角。（示意圖／資料圖片）

有的士司機在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，上傳call車程式的截圖，有乘客想由何文田邨平台到旺角彌敦道旺角道，只要求有單據，而且「不介意等（10分鐘到）」，不要求折扣，但被發帖者揶揄是「大生意」。

乘客其實只要求要單據，講明不介意等，也不要求有折扣。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）

司機疑企圖公審該名call車乘客，惟被網民一面倒批評，認為乘客根本無錯，「要單都有錯？」、「85（折）又鬧，不用打折又鬧」、「正價客，有要求，要求亦唔過分，有乜問題？」、「正價都X，係咪要加100畀你？」。但也有人認為路程的確過短，沒必要坐的士，步行在20分鐘內可到達，也諷刺道：「大恩大德啊，真係要放炮仗。」

有留言認為路程有長有短明買明賣，「你唔鍾意咪過主囉，咁擺人上網都幾缺德」、「咁鍾意長途揸飛機啦，揸咩的士呢」，又質疑他見到短途就截圖放上網，「近就唔使坐的士？你個X頭如果喺隔離撳X咗啦！」，又認為該乘客有可能是行動不便，「樓主你都會有老嘅一日，亦都會有行動不便嘅一日」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）