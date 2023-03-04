慎防幼童跌落街！　家中無裝窗花？　裝修佬教1個簡單方法保平安

近月連續發生兩宗幼童從窗戶墮樓的意外，令人惋惜！從該兩宗意外來說，都是沒有安裝好窗花，無法阻止小朋友跌落街，其實要避免意外不難，今回裝修佬就教你避免從窗戶出意外的1個簡單方法！



2月21日，上環1名男童在走廊玩耍時由窗戶墮下，臉部受傷，送院時清醒。（資料圖片）

問題1﹕未能即時安裝窗花

若本來沒有安裝窗花，而有小朋友前來家中玩耍的話，可以怎樣避免意外發生呢？其實，沒有安裝窗花的窗，一定要有一個限位器，以控制鋁窗開到最大幅度是多少。

問題2﹕如何購買合適限位器

有些人未必了解限位器，更不用說選購適合的限位器，故選購的時候需要注意它有兩款，一款相對較安全，另一款就較方便。

限位器類型：



款式1﹕螺絲式限位器

較安全的限位器需要扭上螺絲，將螺絲收緊，限制打開窗戶的闊度，而打開窗戶闊度最多大概只有4吋。若想再將窗戶打開，就需要用限位器鑰匙，解鎖後才可以開窗，也要確保小朋友也不會拿到鑰匙，窗戶保持有限闊度的話，自然較安全了。

螺絲式限位器。（裝修佬圖片）

款式2﹕卡扣式限位器

至於較方便的限位器，則是卡扣式設計，需要對準位置，只有在窗扇和窗框之間卡準位置，才可以打開窗戶，相對第一款會方便一點。不過，小朋友在玩耍時，可能不小心打開窗戶，所以也未必是最安全的方法。

卡扣式限位器。（裝修佬圖片）

款式3﹕黏合式限位器

第一款是螺絲式限位器，鑽上螺絲即成，但需要鑽窿，可以是窗框裏或鉸位中；而第二種是卡扣式限位器，屬免鑽螺絲的方法，還有的是以黏貼方式來黏住窗戶兩端，以一條帶來固定。若租屋的話，不能鑽孔或鑽窗，就可以選擇這種黏合式，但需要重複檢查黏合式是否穩固，只要檢查後安全而穩固，就可以還原安全的窗戶裝置。

黏合式限位器。（裝修佬圖片）

款式4﹕透明窗花

有些人覺得一般窗花雖然安全，但不太美觀，想選用透明窗花，既不影響景觀，也可以有保護作用，不需要怕小朋友或寵物墮樓。事實上，這種透明窗花的確有保護作用，只是一般透明窗花比較昂貴，若想經濟實惠一點，黏位式會比較適合，還可以DIY施工，在材料和工程上都可以省錢省時間。

透明窗花。（裝修佬圖片）

若屋企裝不了普通窗花，可考慮上述4種辦法，以防小朋友亂爬。（資料來源：裝修佬）

要避免意外發生，方法有很多，上述4種都是裝修佬推介的安裝窗花方法，只需要一個限位器，基本上就可以避免意外，想要安全度高一點，還是性價比高一點，就由大家自由選擇啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

