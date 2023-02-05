裝修後、入伙前點樣清潔？　裝修佬教5步驟DIY深層消毒｜生活百科

疫情之下，不少人都着重清潔消毒，對於剛要搬入新居所的你，在裝修後入伙前的時候，想要有效率地為新居做清潔，又該如何面對惡菌病毒呢？今回裝修佬就教你在「裝修後、入伙前」做好深層消毒的方法，只要掌握住5大重點，不用找清潔公司，都能自己動手為新居做清潔消毒。



家居在裝修之後必定滿佈細緻粉塵，需要先吸塵再清潔才事半功倍。（《螢之光》劇照）

清潔抗菌步驟（1）﹕防護裝備準備充足

在為新居做清潔消毒之前，你首要準備的是所有個人防護用品，先保障自己才能為家居清潔。當中，口罩及手套都是必備用品，為家居清潔時，即棄手套亦要準備多些，最好每個區域換一雙新的手套。

清潔抗菌步驟（2）﹕打開窗戶空氣流通

做消毒清潔的時候，難免會使用到一些清潔劑，其中不少清潔劑含有化學物質，吸入過量氣體會造成身體不適。常見的清潔劑是滴露、漂白水，這些都是不能在密封的空間使用，故使用清潔劑時，最好先開啟窗戶，令空氣流通，有通風作用之餘，亦可以引光入室，因為陽光有殺菌作用。

清潔抗菌步驟（3）﹕先吸塵再清潔

家居在裝修之後，必定滿佈細緻粉塵，在進行清潔消毒的工序之前，需要先吸塵，最好選用一些有過濾功能的吸塵機，只要先吸塵再清潔，在清潔消毒的步驟時自然會事半功倍。

使用清潔劑如滴露、漂白水等，不能在密封的空間使用，最好先開啟窗戶，令空氣流通。（GettyImages）

清潔抗菌步驟（4）﹕做足基本清潔

消毒之前，還是要先為家居做基本清潔，將細菌病毒油脂洗走，避免家居殘留細菌。清潔時，未必一定要使用效力特強的清潔劑，只要準備2大桶清水、2條抹布、少量洗潔精，重複抹拭家中物品表面，然後用清水再抹拭就可以了。

清潔抗菌步驟（5）﹕稀釋漂白水消毒

做好基本清潔後，可以用已稀釋的漂白水消毒，漂白水既具有腐蝕性，亦有刺激性，最好以1:4、1:49和1:99家用漂白水比清水的比例稀釋漂白水，使用時謹記戴上膠水套。

漂白水既具有腐蝕性及刺激性，最好按比例稀釋後才使用，而使用時謹記戴上膠水套。（GettyImages）

將抹布浸洗在漂白水中，重複抹拭物品；或者噴灑已稀釋的漂白水在物品表面，等待自然風乾。已稀釋的漂白水能深層消毒，有效殺滅洗潔精帶不走的頑固惡菌與病毒，例如沙門氏菌、大腸桿菌等惡菌，使用漂白水能徹底消毒之餘，甚至能對付新冠肺炎病毒，無論廚廁都適用。

相信大家都了解裝修後、入伙前的清潔消毒方法，為了避免病毒細菌肆虐，要將惡菌病毒連根拔除，徹底去除污垢及痕跡，你也馬上為家居清潔啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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