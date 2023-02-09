執屋大法│親友突到訪間屋勁亂　裝修佬教5招10分鐘營造整齊假象

本來整理家居是日常需要做的家務事，但香港人工作忙碌，想要無時無刻保持家居整齊乾淨不容易，遇上親朋戚友突然要上門探訪，家中亂七八槽該如何是好呢？今回裝修佬就教大家懶人執屋法，10分鐘閃電執屋可以營造一個整齊的假象，令你的家居都可以馬上「見得吓人」，你也可以變成10分鐘的「打掃達人」。



若梳化上堆滿衣服或雜物，就需要先整理散落在梳化的物品，將衣服先放進房間，招呼客人以後再處理它們。（Martin Péchy@Unpslash）

想要實行10分鐘閃電執屋法，首先要清楚明瞭你家中的重點位置，例如是客廳、房間。從客人視點來說，哪一個地方最大或最顯眼呢？你就需要重點執拾那個地方，比如是梳化、床舖、桌椅等，確認之後即可以馬上順序重點執拾打掃。

10分鐘懶人閃電執屋法



視覺重點（1）：客廳梳化

客人前來家中作客，客廳梳化通常是其中一大重點，因為從門口觀望，梳化是其中一個重要視點，客人作客時也需要坐下，總不能梳化堆滿雜物，然後請客人坐飯廳的椅子吧？

若梳化上堆滿衣服或雜物，就需要先整理散落在梳化的物品，將衣服先放進房間，招呼客人以後再處理它們。

把散落在桌面而無關重要的東西收拾起來，堆疊在一起，例如是書籍、雜誌，可以放到茶几上，或者櫃面空間，甚至是窗邊，令桌面不再有多餘雜物，觀感也會變好。（Erik Binggeser@Unpslash）

視覺重點（2）﹕飯廳桌面

一般來說，從門口經過玄關，再步入大廳，飯廳的桌面也是必然的焦點，桌上最好保持乾淨整齊，千萬不要留下文件、餅乾、麵包或紙巾等。

把散落在桌面而無關重要的東西收拾起來，堆疊在一起，例如是書籍、雜誌，可以放到茶几上，或者櫃面空間，甚至是窗邊，令桌面不再有多餘雜物，觀感也會變好。

你可以直接將房間的門關上，不讓客人進入，那就直接了當「斬腳趾、避沙蟲」。（WaiYung Tseng@Unpslash）

視覺重點（3）﹕房間床舖

房間雖然不一定是客人會參觀的地方，但至少簡單整理床鋪，或者簡單摺被，將被鋪稍微折起來，這樣客人經過房間的時候也能看到房間的整齊假象。不過，你也可以直接將房間的門關上，不讓客人進入，那就直接了當「斬腳趾、避沙蟲」，無需花時間執拾房間了。

浴室鏡面、大廳桌面，或者是窗子，只要簡單抺一抺，也可以維持家中亮晶晶的感覺。（Minh Pham@Unpslash）

視覺重點（4）﹕玻璃鏡面

如果家中有一些玻璃或鏡面的地方，可以用僅餘的時間擦拭一下，抺走灰塵，因為這些會發光或透視的東西，也是會吸引客人目光的物件。這些玻璃或鏡面的地方，可以是浴室鏡面、大廳桌面，或者是窗子，只要簡單抺一抺，也可以維持家中亮晶晶的感覺。

視覺重點（5）﹕廚房雪櫃

客人來家中作客，通常需要以少量食物或飲品招呼，尤其是取汽水或啤酒等，有時候客人會自行打開雪櫃門取飲品。倘若雪櫃十分凌亂，客人打開雪櫃門時也會感到尷尬，絕對會影響客人的觀感。

想要維持雪櫃整齊，可以將雪櫃內盛載食物的膠袋清走，把過期醬料或隔夜餸掃走，若真的不想即時丟棄餸菜，那就把食物放在一個個食物盒內，而飲品則擺放在雪櫃每層最前端的位置。這樣看上去既整齊，客人取下飲品時也較為方便。

雪櫃十分凌亂，客人打開雪櫃門時也會感到尷尬，絕對會影響客人的觀感。（Ello@Unpslash）

總結

雖然10分鐘懶人閃電執屋法是可以給予客人一個整齊假象，但此方法始終治標不治本，只能救急，不是長久方法，所以最好還是定期執屋，時刻保持家中整潔，那就不用擔心有人會突然上門拜訪啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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