口罩令取消丨唔戴罩市民自嘲異類　網民籲互相尊重：最緊要有得揀

新冠肺炎疫情放緩，行政長官李家超宣布，維持2年多、長達950多天的口罩令今日（3月1日）起正式取消，市民在室內、室外或乘搭公共交通工具時，均毋須再佩戴口罩，惟進入醫院或醫療設施時，則仍需繼續佩戴外科口罩。口罩令撤銷第一天，有網民指外出時仍發現有逾八成市民繼續戴上口罩，令選擇不戴口罩的他們自嘲為「異類」，不過也有人呼籲互相尊重，指出戴口罩與否有不同原因，直指「最重要係可以自己選擇」。



口罩令取消首日（3月1日），街上上街上學人流中不少人已沒戴口罩，亦有很多人選擇於乘搭交通工具時繼續戴口罩。（張浩維攝）

口罩令取消首日早上，不少網民也刻意觀察身邊人有否選擇戴口罩，有人指上班途中發現絕大部份市民也自願繼續戴上口罩，又稱當中以女士佔多，「係咪未習慣要早起身化妝？」、「真係有幾多靚女冇戴，呢三年青春美麗咁就冇咗」，亦有選擇不戴口罩「解放」的網民自嘲是異類，「無戴但成條街都有戴，好似異類咁」、「唔戴口罩覺得好似喺街裸跑」。

有打工仔指返回辦公室後，同事才紛紛脫下口罩工作，認為不少人只選擇於乘搭交通工具時才戴口罩，因此街上的「口罩行情」並不準確，「入到室內地方就多好多人除罩，係搭車先9成以上戴」、「公共交通賤人多，好多人又咳又打乞嗤，唔係驚covid，只係覺得唔衛生」。

口罩令取消首日上班情況▼▼▼

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有網民則指出，戴口罩與否是個人選擇，認為兩者並非對立層面，呼籲大家互相尊重，又指取消口罩令的重點是讓市民自行選擇，「唔使理人哋、睇自己個人需要啦」、「雖然大家戴口罩嘅出發點都唔同，但係有一種大家喺度同政府作對嘅感覺」、「人哋又冇格硬迫你戴，你理得人啫」、「政府畀翻呢方面嘅自由你，你鍾意戴咪戴，唔戴咪唔戴，有乜好嘈？」。